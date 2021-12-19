نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بدون تعب.. مسحة واحدة بهذا الخليط تنظيف شفاط المطبخ من الدهون المتركمة من سنين في المقال التالي

عمر شويل - جدة دهون شفاط المطبخ من الأشياء الصعب تنظيفها على جميع السيدات ومنهم من يبحث كثيرا على طرق لتنظيف الشفاط بطريقة سهلة لأنهم يعانون من زيادة الدهون الموجودة بالشفاط لأنها تجعل الشفاط لا يقوم بشفط البخار المتواجد بالمطبخ بطريقه سليمه، هنا نقدم لكم أسهل الطرق لتنظيف شفاط المطبخ بكل سهولة.

طريقة تنظيف شفاط المطبخ بطريقة سهله وسريعة

يوجد الكثير من الطرق والخطوات لتنظيف شفاط المطبخ من الدهون المتراكمة ومن هذه الطرق فيما يلي.

الطريقة الأولى

كوب من الدقيق.

مسحوق المواعين.

يرش الدقيق على مروحة الشفاط ويترك لمدة ربع ساعة بدون ماء ثم يفرق باليد أو بسلكة المواعين بطريقة دائرية وستلاحظين أن الدهون تم إزالتها بكل سهولة ويسر، وبعد ذلك يغسل بمسحوق المواعين والماء هذه الطريقة من أفضل الطرق وأسهلها.

الطريقة الثانية

كوب خل.

مسحوق المواعين.

ملعقتان من البيكنح بودر أو كربونات الصوديوم.

ليمونة.

كوب ماء.

يوضع في اناء كوب الخل مع مسحوق المواعين والبيكنج بودر أو الكربونات الصوديوم ونعصر الليمونة ونقطع قشر الليمونة ونضعها في الاناء مع كوب ماء، ثم يوضع مروحة الشفاط ويترك لمدة ساعة ثم نقوم بغسل الشفاط بنفس الماء المنقوع فيه بسلكة المواعين ستزول الدهون تماما.

الطريقة الثالثة

أيضا بالدقيق ولكن مع الكوكاكولا

كوب من الكوكاكولا.

نصف كوب دقيق.

مسحوق المواعين.

يوضع في وعاء مروحة الشفاط ويوضع علية الدقيق ويترك لمده نصف ساعة ثم نقوم بفرق مروحة الشفاط ثم نضعها في وعاء ونضع علية الكوكاكولا ثم يترك لمدة ساعة ثم تغسل مروحة الشفاط بالسلكة المخصصة للمواعين ومسحوق المواعين، سيقوم بإزالة الدهون من الشفاط نهائيا ولن تعود مرة أخرى.

وبهذا نكون قد قدمنا لكم أسهل الطرق لتنظيف شفاط المطبخ من الدهون.

