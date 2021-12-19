طريقة عمل البان كيك بدون بيض

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محمد سياف - ابو ظبي - تعتبر فطائر البان كيك من أطيب الفطائر ويحبها الصغار والكبار وهي من الوجبات الخفيفة التي يفضلها معظم الناس، وهي من أكثر الوصفات التي تهتم بها الأمهات من أجل أطفالها بالإضافة إلى أن مكوناتها متواجدة دائماً في مطابخ السيدات اللواتي يداومن على صناعة الفطائر والحلويات. مقادير البان كيك بدون بيض ملعقة ملح صغيرة.

ملعقة بكينج باودر كبيرة.

ملعقة سكر كبيرة.

ملعقتان من الزيت النباتي.

ربع كأس من الماء.

كأس ونصف من الطحين.

كأس حليب منزوع الدسم. طريقة تحضير بان كيك بدون بيض نمزج الطحين والبيكنج باودر والسكر والملح نضيف الزيت والماء إلى المزيج ونحرك المزيج. نقوم بوضع القليل من الزيت في مقلاة ونسخنها. نُشكل قرص دائري من المزيج ونسكبه في المقلاة. تقليب الفطيرة. نكرر نفس الطريقة حتى الانتهاء من المزيج. يتم تقديم فطيرة البان كيك مع العسل. مقادير بان كيك الشكولاتة بدون بيض كأس ونصف من الطحين (متعدد الاستعمال).

نصف كاس من الكاكاو.

كوب حليب.

سكر ناعم 6 ملاعق.

ملعقة ونصف بكينج باودر.

نصف ملعقة صغيرة من الملح.

3 ملاعق كبيرة من الزبدة (يجب إذابتها).

أقل من نصف ملعقة من كربونات الصوديم. طريقة عمل بان كيك الشكولاتة بدون بيض نقوم بتحضير ورقة من الزبدة وننخل الطحين والبيكنج باودر وكروبونات الصوديم والكاكاو والسكر الناعم فوقها. نخلط الحليب والزبدة الذائبة ونضيفها إلى الخليط السابق. يجب القيام بتسخين المقلاة ونسكب البعض من الخليط السابق حتى ينضج ويتحمر. نقلب الخليط على الجانب الأخر ونكرر العملية حتى الانتهاء من الخليط كاملاً. يتم تقديم البان كيك ويتم تجميله بالفاكهة والشوكولاتة.

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