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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف خصومات تصل ل60٪بأسواق العثيم بالسعودية في المقال التالي
أسواق العثيم بالمملكة العربية السعودية يعتبر من أضخم المراكز التجارية و التسويقية على مستوى المملكة، والأكثر مبيعاً على الإطلاق وله العديد من الفروع داخل السعودية وأيضاً في العديد من الدول العربية.
أسواق العثيم على السلع والمنتجات الضرورية :
يشمل العرض علي العديد من السلع منها ستربس دجاج رويال بالثوم، وكرات لحم امريكانا بقري، وزيت عافية ذرة، وزيت العربي، وزيت زيتون عافية بكر، و ورق عنب فيكتوريا باليريا، و قطع دجاج امريكانا، مفروم بقر الممتاز، برجر امريكانا، مسحب دجاج امريكانا عادي.
عروض أسواق العثيم على الزيوت :
- زيت عافية دوار الشمس 2×1.5 لتر للربطة السعر قبل العرض 45.50 ريال سعودي وداخل العرض أصبح السعر 33.95 ريال سعودي.
- زيت عافية ذرة 2×1.5 لتر للربطة السعر قبل العرض 52.95 ريال سعودي وداخل العرض أصبح السعر 40.95 ريال سعودي.
- زيت عافية ذرة 2.9 لتر السعر قبل العرض 48.95 ريال سعودي وداخل العرض أصبح السعر 39.95 ريال سعودي.
- زيت العربي 2×1.5 لتر +500 مل للربطة السعر قبل العرض 39.90 ريال سعودي وداخل العرض أصبح السعر 33.95 ريال سعودي.
- زيت اولايت كانولا 2×1.5 لتر للربطة السعر 43.95 ريال سعودي وداخل العرض أصبح السعر 32.95 ريال سعودي.
- زيت زيتون عافية بكر عضوي 500 مل السعر قبل العرض 24.25 ريال سعودي وداخل العرض أصبح السعر 19.95 ريال سعودي.
- زيت زيتون عافية اكسترا 2 لتر السعر قبل العرض 68.95 ريال سعودي وداخل العرض أصبح السعر 48.95 ريال سعودي.
- زيت ليزا بلاستيك 1.5 لتر السعر قبل العرض 17.50 ريال سعودي وداخل العرض أصبح السعر 13.95 ريال سعودي.
- زيت نخيل نباتي للقلي 1.5 لتر السعر قبل العرض 14.95 ريال سعودي وداخل العرض أصبح السعر 11.95 ريال سعودي.
عروض أسواق العثيم على المنتجات الغذائية:
- ورق عنب فيكتوريا باليريا 454 جم السعر قبل العرض 23.95 ريال سعودي وداخل العرض أصبح السعر 16.95 ريال سعودي.
- ورق عنب حلواني 500 جم السعر قبل العرض 18.50 ريال سعودي وداخل العرض أصبح السعر 12.95 ريال سعودي.
- زيتون اليسا شرائح 500 جم السعر قبل العرض 19 ريال سعودي وداخل العرض أصبح السعر 15.95 ريال سعودي.
- زيتون حلواني أخضر ش بالشطة 650 جم السعر قبل العرض 27.95 ريال سعودي وداخل العرض أصبح السعر 21.95 ريال سعودي.
- طحينة أمل الخير ممتازة 300 جم السعر قبل العرض 11.75 ريال سعودي وداخل العرض أصبح السعر 9.95 ريال سعودي.
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