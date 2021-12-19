شوف خصومات تصل ل60٪بأسواق العثيم بالسعودية

أسواق العثيم بالمملكة العربية السعودية يعتبر من أضخم المراكز التجارية و التسويقية على مستوى المملكة، والأكثر مبيعاً على الإطلاق وله العديد من الفروع داخل السعودية وأيضاً في العديد من الدول العربية.

أسواق العثيم على السلع والمنتجات الضرورية :

يشمل العرض علي العديد من السلع منها ستربس دجاج رويال بالثوم، وكرات لحم امريكانا بقري، وزيت عافية ذرة، وزيت العربي، وزيت زيتون عافية بكر، و ورق عنب فيكتوريا باليريا، و قطع دجاج امريكانا، مفروم بقر الممتاز، برجر امريكانا، مسحب دجاج امريكانا عادي.

عروض أسواق العثيم على الزيوت :

زيت عافية دوار الشمس 2×1.5 لتر للربطة السعر قبل العرض 45.50 ريال سعودي وداخل العرض أصبح السعر 33.95 ريال سعودي.

زيت عافية ذرة 2×1.5 لتر للربطة السعر قبل العرض 52.95 ريال سعودي وداخل العرض أصبح السعر 40.95 ريال سعودي.

زيت عافية ذرة 2.9 لتر السعر قبل العرض 48.95 ريال سعودي وداخل العرض أصبح السعر 39.95 ريال سعودي.

زيت العربي 2×1.5 لتر +500 مل للربطة السعر قبل العرض 39.90 ريال سعودي وداخل العرض أصبح السعر 33.95 ريال سعودي.

زيت اولايت كانولا 2×1.5 لتر للربطة السعر 43.95 ريال سعودي وداخل العرض أصبح السعر 32.95 ريال سعودي.

زيت زيتون عافية بكر عضوي 500 مل السعر قبل العرض 24.25 ريال سعودي وداخل العرض أصبح السعر 19.95 ريال سعودي.

زيت زيتون عافية اكسترا 2 لتر السعر قبل العرض 68.95 ريال سعودي وداخل العرض أصبح السعر 48.95 ريال سعودي.

زيت ليزا بلاستيك 1.5 لتر السعر قبل العرض 17.50 ريال سعودي وداخل العرض أصبح السعر 13.95 ريال سعودي.

زيت نخيل نباتي للقلي 1.5 لتر السعر قبل العرض 14.95 ريال سعودي وداخل العرض أصبح السعر 11.95 ريال سعودي.

عروض أسواق العثيم على المنتجات الغذائية: