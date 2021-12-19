شوف احصل على أقوى العروض من هايبر بنده لنهاية العام على تشكيلة مميزة من المنتجات الطازجة

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احصل على أقوى العروض من هايبر بنده لنهاية العام على تشكيلة مميزة من المنتجات الطازجة الآن في بنده لمدة 3 أيام فقط، لا تفوتها، واحصل أيضاً على معجون أسنان من كولجيت أوبتيك وايت بالفحم يمنحكي ابتسامة أكثر بياضاً، مع عروض نهاية العام في أسواق بنده لا تفوت العروض الحصرية على 2 حبة من عبوة مناديل الوجه إعادة تعبئة سيتي عدد 10 × 180 منديل بـ 31.95 ريال سعودي فقط داخل فروع بنده، استفيد من أسبوع كله توفير ضمن عروض الـ (1+1) و(2+1) و(2+2) و(3+2) داخل كافة معارض سوبر ماركت هايبر بنده على كل احتياجات الأسرة هذا الأسبوع بدأ من يوم الأربعاء 11 جمادى الأول وينتهي يوم الثلاثاء 17 جمادى الأول 1443 هـ، كما يكون العرض منتهي في حال نفاد الكمية من داخل فروع هايبر بنده، مع عروض نهاية العام تسوق أكثر ووفر أكثر عند الحصول على كافة احتياجاتك اليومية المتوفرة بأقل الأسعار فلا تضيعها. أقوى العروض من هايبر بنده: عروض هايبر بنده على المنتجات الطازجة وعرض على كيلو من بسكويت مصري طويل مخبوز يومياً بسعر 22.75 ريال سعودي للكيلو قبل تخفيضات أسواق هايبر بنده داخل المملكة، وأما بالنسبة للسعر بعد التخفيض فهو 18.95 ريال سعودي.

اشتري من عروض بنده على منتجات مخبوزة يومياً وعرض على كيك إنجليزي وزن 250 جرام متنوع سعر الحبة بعد الخصم المقدم من هايبر بنده هو 5.95 ريال سعودي، بدلاً من سعر الحبة الأساسي قبل الخصم وهو 7.95 ريال سعودي.

وفر 5 ريالات سعودي عند الحصول على تخفيض هايبر بنده على كيك قوس قزح وزن 750 جرام. عدد واحد حبة بسعر 34.95 ريال سعودي قبل التخفيض ولكن سعر الحبة بعد التخفيض هو 29.95 ريال سعودي. وهو السعر الأساسي للبيع لكافه عملاء هايبر بنده داخل المملكة.

ميني كب كيك مشكل مخبوز يوميا من أسواق بنده داخل السعودية وزن 26 جرام عدد 12 قطعة. بسعر 15.95 ريال سعودي للعلبة بعد الخصم من هايبر بنده على المنتجات الطازجة. بدلا من سعر العلبة قبل الخصم وهو 19.95 ريال سعودي.

يمكنك الحصول على تخفيضات هايبر بنده على عروض متنوعة. على دونت رافيلو / بحشوة الفانيلا / بالتوت / بحشوة الفستق / بحشوة الفراولة. عدد 3 حبات بسعر 8.95 ريال سعودي للعلبة، ولكن هذا الرض داخل فروع معينة فقط.

عرض على خبز باجيت بالحبوب / أبيض كبير وزن 250 جرام الحبة بسعر 2.95 ريال سعودي. الوسوم عمر شويل - جدة احصل على أقوى العروض من هايبر بنده لنهاية العام على تشكيلة مميزة من المنتجات الطازجة - ثقفني error: غير مسموح بنقل المحتوي الخاص بنا لعدم التبليغ

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