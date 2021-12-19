شوف عروض جوالات وإلكترونيات أسواق العثيم وفر وأشتري بأقل الأسعار

عروض جوالات وإلكترونيات أسواق العثيم، ما زلنا مستمرين معكم في تقديم ما جاء بأخر العروض الأسبوعية المقدمة من أسواق العثيم السعودية حيث قدمنا لكم ما توفر من عروض للسلع الغذائية بكافة أنواعها وعروض منتجات المنظفات والعناية الشخصية وفي هذا المقال سوف نعرض لكم ما تقدمه أسواق عبدالله العثيم من عروض قوية على الجوالات والإلكترونيات واحتياجات المنزل تحت شعار وفر وأشتري بأقل الأسعار.

عروض جوالات وإلكترونيات أسواق العثيم السعودية

تقدم الأسواق عروض وخصومات على الجوالات وشاشات التلفزيون التي توفرها داخل عروضها.

جوال سامسونج أي 72 مقدم من أسواق العثيم بسعر 1549 ريال سعودي وسامسونج اي 22 متوفر بسعر 729 ريال سعودي أما سامسونج أي 03 اس بسعر 475 ريال سعودي.

أما عن جوالات نوكيا المتوفرة بالعروض فيوجد جوال نوكيا 6300 بسعر 189 ريال سعودي ونوكيا 110 بسعر 115 ريال سعودي.

اشتري جوال تكنو اي 7 عدد 128 جيجا بسعر 749 ريال سعودي أما جوال شاومي 9 سي فتقدمه العثيم في عروضها بسعر 445 ريال سعودي.

كما يتوفر عدد من أنواع شاشات التلفزيون ومنها شاشة أمبيكس ال اي دي سمارت 58 و 42 وشاشة أورال ال اي دي سمارت 85 و 50 وشاشة سهم ال دي سمارت 43 كما يوجد روتر جو بسعر 945 ريال سعودي وبسعر 1499 ريال سعودي.

عروض احتياجات المنزل من العثيم

يوجد الكثير من أدوات المطبخ المختلفة مثل حافظة الطعام سوبر ماكس وعدد من أنواع قدور الطعام المختلفة ومقلاة بطاطس بانيكس مقدمة بسعر 179 ريال ومكواة بانيكس بسعر 49 ريال ومكواة سوبر بي سيراميك بسعر 59 ريال ومكواة جي في سي بخار 1.3 لتر بسعر 99 ريال ودفاية دوتس زيت 11 ريشة بسعر 199 ريال سعودي ودفاية كولين للحمامات وخلاط مولينكس 1.5 لتر ومحضر قهوة اسبر يسو السيف ومضرب بيض كينود وغيرها من الأدوات الأخري كما يوجد عدد من مختلف البطاطين التي تقدمها العثيم بتخفيضات كبيرة بمناسبة الشتاء كما يتوفر أطقم ترنج أولادي منوع مع قبعة وجاكيت بناتي وأطقم بيجامة نسائي وكرسي أرضية مع سجادة وشنط سفر ماي ونيو ترفل تورولي، وتستمر تلك العروض المقدمة من أسواق العثيم في السعودي حتي نفاذ الكمية المعروضة أو حتي يوم الثلاثاء المقبل.