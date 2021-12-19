شوف عروض بنده الأسبوعية أقوى العروض فى نهاية العام خصم 60% اغتنم الفرصة

عروض بنده الأسبوعية، يقوم هايبر بنده ببيع كل المنتجات والمستحضرات التي تخص الغذاء، حيث يتوافر في السوق العديد من المستلزمات الثانية إلى أن يتم توافرها في كافة أنحاء المملكة العربية السعودية، كما أن الهايبر يعطي تلك المنتجات والمستلزمات التي لها الجودة العالية والكبيرة حتى تتواجد بأسعار تتناسب مع كافة المواطنين المقيمين بالمملكة، وأيضًا الأشخاص المتواجدين بها، حيث أن شركة العثيم تكون من الشركات التي استحوذت على عدة جوائز منها، جائزة أفضل وأحسن علامة من العلامات التجارية التي تكون متواجدة بآسيا سنة 2011.

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سوق بنده يكون من أكبر الأسواق التي يتم تواجدها بالمملكة العربية السعودية، حيث أن الهايبر يقوم بتقديم الكثير من الخدمات إلى العديد من العملاء في المملكة العربية السعودية التي قد تم وصولها إلى نحو مائة وست مليون زبون متواجدين، أما في جمهورية مصر العربية أو في المملكة العربية السعودية، حيث أن الهايبر يعد من إحدى القطاعات الهامة والضرورية التي تختص في قطاع التجزئة بالمملكة العربية السعودية.

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خصومات بنده الشهرية سعر المضخة السفاري تكون 25 بدلًا من 31.95 ريال سعودي. تخفيضات بنده اليوم الفحم الشرقية مقدار 2 كيلو جرام يكون بسعر 14.50 بدلًا من 18.25 ريال سعودي وحجم 4 كيلو جرام يكون بسعر 29 بدلًا من 37 ريال سعودي. تنزيلات بنده اليومية صندوق براد للرحلات من النوع كيب كولد حجم 24 لتر يكون سعره 119 بدلًا من 152.25 ريال سعودي، وحجم 46 لتر يكون بسعر 175 بدلًا من 218 ريال سعودي.

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خصومات بنده الأسبوعية كرسي القابل للتعديل يكون بسعر 75 بدلًا من 85 ريال سعودي. تنزيلات بنده الشهرية الصينية المدورة الغير لاصقة الخاصة بالفرن مقاس 22 سم و 26 سم و 30 سم تكون بسعر 69 بدلًا من 88 ريال سعودي. تخفيضات بنده الأسبوعية سعر البطانية الصوف الكورال يكون 34.95 بدلًا من 44.95 ريال سعودي. عروض بنده الشهرية ثلاثة قطع من مناشف المطبخ حجم 40 * 60 سم سعرها يكون 14.95 بدلًا من 16.95 ريال سعودي.

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