نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر 6 أخطاء شائعة جدا تقلل عمر ثلاجتك سريعاً في المقال التالي

عمر شويل - جدة على الرغم من حقيقة أن الثلاجة هي واحدة من أسهل الأجهزة التي يمكن التعامل معها، فإن العديد من الأفراد يرتكبون أخطاء فادحة مكلفة في هذه العملية إذا ارتكبت أخطاء الصيانة هذه، فقد ينتهي بك الأمر بدفع أموال كثيرة إصلاحات نتيجة لذلك، قمنا بتجميع هذا المنشور لمساعدتك في تجنب أخطاء صيانة الثلاجة النموذجية، و سنوضح لكم بعض الأخطاء التي تقع فيها كثير من السيدات.

التهوية السيئة

على الرغم من أن درجة الحرارة داخل ثلاجتك منخفضة جدًا، إلا أن الجهاز يولد الكثير من الحرارة التي يجب تفريغها ربما لاحظت أن الهواء المتجه نحو الجزء الخلفي من وحدتك دافئ للغاية لن يعمل جهازك بشكل صحيح إذا لم يتم تهوية هذه المنطقة بشكل كافٍ، بصرف النظر عن ذلك، فقد يؤدي ذلك إلى تراكم الحرارة، مما قد يضر بشكل كبير بعمر الوحدة الخاصة بك.

عدم غلق الباب جيدا

إذا لم تغلق الباب بشكل صحيح ، فقد تواجه عواقب وخيمة، يجب أن تكون أختام الباب في مكانها، قد تظل درجة الحرارة داخل الوحدة أعلى من المعتاد في حالة عدم إغلاق الباب بشكل صحيح أو وجود عيوب في الأختام، نتيجة لذلك سيواجه محرك الجهاز صعوبة في الحفاظ على استقرار درجة الحرارة داخل الجهاز قد يؤدي ذلك إلى زيادة المشاكل مما يقلل من عمر الجهاز بشكل كبير إذا ظهرت تشققات في سدادات الباب، يجب استبدالها في أسرع وقت ممكن.

ازدحام الكابينة

لن يظل الطعام داخل الثلاجة باردًا وطازجًا إذا لم يكن هناك دوران كاف للهواء البارد نتيجة لذلك فإن تخزين الكثير من الأشياء داخل المقصورة ليس فكرة ذكية إذا قمت بذلك فسوف يتأثر دوران الهواء البارد حول الأطعمة والمشروبات المخزنة في الداخل.

ضبط درجة الحرارة منخفضة للغاية

على الرغم من أنه قد يكون من المغري ضبط منظم الحرارة على أدنى مستوى، ينصح الخبراء بعدم استخدامه سيؤدي ضبط درجة الحرارة المنخفضة جدًا إلى زيادة الضغط على مكونات الجهاز، وخاصة المحرك. بصرف النظر عن ذلك، يجب عليك قراءة دليل المستخدم للتأكد من أنك تفعل كل شيء بشكل صحيح.

حفظ الطعام الساخن

ليس من الجيد الاحتفاظ بالطعام الساخن في الثلاجة اترك الطعام يصل إلى درجة حرارة الغرفة قبل وضعه في وحدة التخزين ما يحدث هو أن الطعام الساخن يرفع درجة الحرارة بسرعة داخل المقصورة، مما يضع عبئًا على المحرك مرة أخرى ، قد يؤدي هذا إلى تآكل لا داعي له في المكونات الأساسية للجهاز بصرف النظر عن ذلك ، قد يؤدي عدم كفاية دوران الهواء إلى تقلبات في درجات الحرارة داخل الجهاز. نتيجة لذلك ، نوصي بعدم ازدحام الوحدة.

عادة تنظيف سيئة

أخيرًا ، يجب عليك تنظيف ثلاجتك بشكل منتظم للتأكد من أنها تعمل دائمًا بشكل صحيح. بصرف النظر عن ذلك ، قد ترغب في إلقاء نظرة على نظام الصرف الصحي. لا ينبغي إعاقة ذلك ، وإلا فقد تواجهين مضاعفات كبيرة. لا تنس التنظيف حول الظهر والجوانب أيضًا.