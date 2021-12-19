اكواد فودافون | شحن كارت والاستعلام عن الرصيد ومعرفة الرقم

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محمد سياف - ابو ظبي - نجد عددًا كبيرًا من عمليات البحث حول اكواد فودافون، مثل شحن كارت فودافون إلى نفس الخط أو خط آخر، أو تحويل أرصدة أو وحدات أو الاستعلام عن رصيد فودافون والعديد من الخدمات الأخرى.

لدى فودافون عدة طرق لإتمام هذه الخدمات من أهمها تطبيق أنا فودافون أو من خلال بعض اكواد فودافون المخصصة لهذه الخدمات.

طريقة شحن كارت فودافون

يستخدم الكارت لتجديد الباقة وزيادة عدد الباقات وإجراء المكالمات وإرسال الرسائل النصية ولا داعي للاشتراك في الباقة، ولشحن كارت فودافون بشكل صحيح يرجى اتباع الخطوات التالية:

افتح لوحة المفاتيح الرقمية على الهاتف وانقر فوق رمز النجمة. هذا الكود متبوع بالرقم 858 ثم رمز النجمة. ثم جهز كارت الشحن، ثم ضع كود كارت شحن واضحًا بعد رمز النجمة الثانية. يجب التحقق من الرمز قبل إلقاء الكارت لإكمال عملية الشحن بنجاح. بعد ذلك، ضع رمز # بعد إدخال الرقم وانقر فوق زر الاتصال، لإكمال عملية الشحن.

كيفية الاستعلام عن رصيد فودافون

ونظرًا لأننا نحتاج عادةً إلى معرفة قيمة الرصيد الفعلي عبر الإنترنت لتحديد وقت شحن الرصيد مرة أخرى ، فهناك طريقتان للقيام بذلك:

“إما بعد انتهاء المكالمة”بعد انتهاء المكالمة إذا كنت متصل بأحد بعد انتهاء المكالمة سيظهر لك الرصيد.

أو أدخل الرمز التالي #1*858* على لوحة المفاتيح.

على لوحة المفاتيح. أو يمكنك الاتصال بخدمة العملاء رقم 858 لملئ المعلومات حتى الوصول إلى خدمة الرصيد.

الاستعلام عن رقم فودافون

ونظرًا لأننا غالبًا ما ننسى رقم هاتفنا، فنحن بحاجة إلى تذكره، حتى من أجل إخبار الناس برقم الهاتف، خاصةً إذا كان جديدًا، في ما يلي كود معرفة رقم فودافون .