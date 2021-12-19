نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أنقذ أسنانك من الضياع.. مكون رهيب لتبيض الأسنان كالؤلؤ وإزالة الجير والأصفرار في 3 دقائق في المقال التالي
يعاني العديد من الأشخاص من اصفرار الأسنان والذي يكون ناتج عن الكثير من الأسباب والأمور التي يقوم بها الإنسان في حياته اليومية مما يسبب لهم الحرج عند الابتسام والضحك وحتى عند التحدث مع الآخرين، ومن ثم يبحثون عن طرق يمكنهم من خلالها الحصول على أسنان ناصعة البياض، حيث يوجد العديد من الطرق الفعالة التي تبييض الأسنان وسنقدم لكم من خلال هذا المقال أفضل طريقة تبييض الاسنان في المنزل.
طريقة تبييض الاسنان في المنزل
يمكن الحصول على أسنان ناصعة البياض من خلال مكونات سهلة وبسيطة وفعالة تتوافر في معظم المنازل، من دون الاضطرار إلى الذهاب إلى مراكز التجميل المكلفة لتبيض الأسنان والتي في النهاية تضعف الأسنان، ومن الأمثلة على تلك الطرق هي طريقة الليمون.
تعد طريقة الليمون من الطرق الفعالة لتبيض الأسنان وذلك لما يحتوي عليه الليمون من مواد طبيعية وفيتامينات، ومن خلال السطور التالية سنوضح لكم مكونات وخطوات تحضير طريقة الليمون لتبييض الأسنان والتي تتمثل في الآتي:
المكونات:
- عدد 2 ملعقة من بيكربونات الصوديوم.
4 ملاعق كبيرة من عصير الليمون.
- فرشاة أسنان.
- قطعة من القطن.
- معجون أسنان.
خطوات التحضير:
- نقوم بوضع معجون الأسنان في وعاء.
- نقوم بإضافة بيكربونات الصوديوم إلى المعجون ونقلب جيدًا حتى يمتزجوا.
- نضيف عصير الليمون إلى المزيج ونخلطهم معًا.
نضع القطنة في المزيج ومن ثم نضع المزيج من خلال على الأسنان.
- نترك المزيج على الأسنان لمدة دقيقتان، ومن ثم
- نقوم بفركه من خلال فرشاة الأسنان.
- نغسل المزيج من على الأسنان جيدًا بالماء.
- يجب تكرار هذه الطريقة يوم بعد يوم للحصول على النتيجة المرغوبة.
نصائح لتبييض الأسنان من المنزل
- يمكن تبييض الأسنان والتقليل من اصفرارها من خلال التخفيف من تناول القهوة والشاي والمشروبات التي تتضمن على الكافيين، ذلك بالإضافة إلى القيام بتنظيف الأسنان يوميًا وبعد كل وجبة.
- كما يفضل استعمال معجون أسنان طبي يتضمن على مكونات طبيعية وفعالة كالقرنفل والقرفة وغيرها من المواد المساعدة في تبييض الأسنان والقضاء على البكتيريا المتراكمة التي تكون في بعض الأحيان سبب في ذلك الاصفرار
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