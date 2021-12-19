نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف خصومات تصل إلى 60% في العثيم السعودية اليوم على كافة السلع في المقال التالي

عمر شويل - جدة حرصت أسواق العثيم على أن توفر إلى كافة عملائها مختلف العروض والخصومات على مختلف المنتجات سواء كانت غذائية أو غير ذلك فالهدف الذي تعمل العثيم من أجله هو توفير الراحة لعملائها وتوفير إليهم كل ما يحتاجون من منتجات فإذا كنتم في حاجة للحصول على كل ما ينقص منزلكم فبكل تأكيد ستجدون كل ما تحتاجون في جميع فروع أسواق العثيم فهي تعمل فقط من أجل توفير كل ما يحتاج إليه المواطنين في السعودية.

عروض العثيم في المملكة العربية السعودية

حرصت العثيم على أن توفر إلى عملائها كل ما يحتاجون إليه من منتجات ومن بين تلك المنتجات كلًا من الآتي” كوكا كولا شراب غازي زيرو كالوريز 500 مل مع نسكافية قهوة سريعة التحضير كلاسيك 50 جرام بالإضافة إلى كوكا كولا شراب غازي بلاستك 500، توفر العثيم إليكم أيضًا عرض على سن توب عصير بنكهة البرتقال 125 مل.

بالإضافة إلى مستر براون قهوة شراب مثلج بنكهة المكاديميا البندق 240 مل ويحتوي العرض أيضًا على عصير بنكهة الأناناس 1 لتر بالإضافة إلى عطار شاي أخضر نعناع 100 كيس بالإضافة لتوافر بن نجار قهوة برازيلية مع الهيل 250 جرام”.

تخفيضات العثيم في المملكة العربية السعودية

يشمل العرض أيضًا على ” عصير طازج بنكهة المانجا والفواكه المشكلة 1.5 لتر يحتوي العرض أيضًا على نسكافية آرابيانا قهوة عربية سريعة التحضير بالهيل 17 جرام مع كي دي دي عصير بنكهة البرتقال 1 لتر ويحتوي العرض أيضًا على باربيكان شراب شعير بنكهة الرمان 330 مل مع سن توب عصير بنكهة التوت مشكل 250 مل 4 حبات مع ميراندا شراب غازي بنكهة البرتقال 250 مل”.

خصومات أسواق العثيم السعودية نهاية العام

حرصت العثيم في نهاية شهر ديسمبر أن توفر إلى عملائها باقة من الخصومات والتخفيضات على مختلف المنتجات التي منها كلًا من التالي” طماطم شيري وملفوف أبيض وليمون وثوم مع زود كيكة اللوز والبرتقال وتورتة بلاك فورست وكرواسون زبدة جبن بيضاء خمسة حبات وأساور عادي بالسمسم مع زود بقلاوة جوز الهند فول سوداني وزود موالح مشكلة يشمل العرض أيضًل على القرع الأمريكي والبخاري الحمراء والتفاح الأخضر”.