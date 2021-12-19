نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة تخزين الطماطم بطريقة آمنة ومضمونة 100% لحفظ الطماطم من السنة للسنة في المقال التالي
الكثير من السيدات يبحثون عن طريقة تخزين الطماطم، وذلك لتسهيل عملية الطهي حيث أن الطماطم تدخل في كثير من الأكلات الأطعمة، كما يتم عملها صلصة للكثير من أنواع المأكولات، لذلك يحرص الكثير من السيدات على تخزينها بطريقة آمنة تحافظ على الطماطم لأطول فترة ممكنة بدون أن تفسد الطماطم، وهذا ما سنقوم بشرحه لكم من خلال موقعنا بكل سهولة.
طريقة تخزين الطماطم فترة طويلة
يعد تخزين الطماطم من الأمور المهمة لدى ربات المنزل؛ فهي توفر الكثير من الوقت والجهد حيث أنه لا يوجد الكثير من الأكلات التي لا تدخل في طهيها الطماطم ذلك علاوة على مختلف أنواع السلطات التي تعد الطماطم عنصر أساسي منها، ذلك بالإضافة للقيمة الغذائية التي تحتوي عليها الطماطم بصفة عامة.
كيفية تخزين الطماطم في الفريزر
- عندما تقوم بشراء ثمار الطماطم لابد من التأكد من أنها سليمة لأنه يعد عنصر أساسي في الحفاظ عليها لمدة أطول.
- كما يجب أن تكون قشرتها سليمة من الخارج أيضًا ولا تحتوي على أي حفر.
- لا بد أن يتم الالتزام باختيار نوعية الطماطم حيث أنه ضرورة اختيار الطماطم الحمراء َليست الصفراء أو الخضراء.
- من ضمن النصائح الموجهة أنه لا يجب القيام بإزالة الجزء الأخضر الموجودة في أعلى منتصف الثمرة.
- بعد الاهتمام بكافة المعايير السابقة في اختيار الطماطم نقوم بعد ذلك باختيار الكمية التي ترغبين في تخزينها.
- ثم القيام بغسل الطماطم بشكل جيد، كما يجب الحرص على عدم وجود أي مياه على الطماطم حتى لا تكون ثلج.
- تقسيم الطماطم في أكياس حسب الكميات المناسبة لكل كيس.
- فيما بعد نضعها بعد ذلك داخل الفريزر؛ فمن الممكن من خلال هذه الطريقة تركها لمدة تصل لعام كامل.
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