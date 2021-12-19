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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض اكسترا سعودية اليوم لكل الأجهزة والهواتف خصومات كبرى هدايا قيمة في المقال التالي
خصومات تخفيضات اكسترا للأجهزة والجوالات عروض شهر ديسمبر، تجمع اكسترا عروض مذهلة في كافة منتجات التي يحتاج لها كل منزل، وتشكل أغلب العلامات التجارية من مستلزمات المنزل التي لا غنى عنها من أجهزة كهربائية والجوالات بكل أنواعها وشاشات العرض التليفزيونية، كما توفر اكسترا نظام تقسيط بأسعار مخفضة بسعر الكاش بدون فوائد، وأن معارض اكسترا من أفضل الشركات المساهمة التي تتواجد في المملكة العربية السعودية وتقدم أفضل الخصومات والعروض بأسعار تنافسية عن باقي المعارض الكبرى، ويوجد الكثير من الفروع لمعارض اكسترا متواجدين في المملكة العربية السعودية، تعمل اكسترا بتوفير الأجهزة والهواتف المحمولة من علامات تجارية الكبرى والحديثة لذلك سنقدم لك أقوى احدث عروض اكسترا لخصم 50%.
كل الأجهزة الكهربائية المنزلية التي تحتاجون لها متوفرة في اكسترا وخاصة مع نهاية العام تتوفر خصومات وعروض كبرى في كل الفروع.
عروض اكسترا للأجهزة منزلية بأسعار مخفضة
- عروض على دفايات من اكسترا بأجهزة منزلية الكهربائية ومع فصل الشتاء أهم تلك الأجهزة هي الدفايات وإنها متوفرة لدى معارض اكسترا بأسعار مخفضة وسنتعرف على تلك العروض معا.
- دفاية كلاس برو من نوعية زيتية، 2500 واط، الدفاية 3 مستويات للحرارة كهربائية بها 15 ريشة الدفاية باللون الأبيض، متوفرة في عروض اكسترا بسعر 489 ريال سعودي خصم 10% عن السعر الأصلي.
- دفاية كلاس برو دفاية بالزيت، تعمل على 2200 واط، الدفاية بها 3 مستويات للحرارة، تحتوي على 11 ريشة، دفاية باللون الأبيض جاءت بخصم 11% عن سعر الأصلي بحيث بلغ سعرها 399 ريال سعودي.
- دفاية سيراميك 2000 واط كلاس برو، باللون الأبيض، بخصم 12% عم سعر أصلي بحيث بلغ سعرها في معارض اكسترا 269 ريال سعودي بتوفير 30 ريال التقسيط ادفع 13 ريال سعودي لمدة 36 شهر.
عروض اكسترا بالمملكة العربية السعودية
هواتف الجيل الخامس احدث الهواتف الذكية من شركة ايفون متوفر الآن في معارض اكسترا بالاسعار التالية:
- هاتف ابل ايفون 13 برو ماكس باللون أزرق سييرا، بسعة تخزين داخلية 256 جيجا، شاشة بمقاس 6.7 إنش، كاميرا أمامية 12MP، متوفر 5699 ريال سعودي، اشتري بنظام تقسيط بسعر 273 ريال سعودي لمدة 36 شهر، اختار هدايا قيمة بقيمة 278 ريال سعودي.
- آبل آيفون 13 برو ماكس باللون رصاصي داكن سعة داخلية 128 ريال سعودي، هواتف الجيل الخامس، متوفر في معارض اكسترا بسعر 5199 ريال سعودي، بسعر تقسيط 249 ريال على سنتين، مع هاتف هدايا قيمة 288 ريال سعودي.
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