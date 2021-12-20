نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض العثيم مول الأسبوعية وفرص الربح مازالت مستمرة في المقال التالي

مازالت عروض العثيم مستمرة في رسم البسمة على وجوه العملاء وإدخال البهجة في نفوسهم مع استمرار المجموعة في الاحتفال للأسبوع السادس على التوالي بالذكرى الخامسة والستين لإنشاء شركة أسواق عبد الله العثيم. فبالإضافة إلى ما تقدمه من تخفيضات على مئات السلع تزداد فرص الربح للمتسوقين بالفوز بعربات تسوق مجانية أو رصيد مجاني على بطاقات اكتساب العثيم. وكذلك فاز بعض المتسوقين بجوالات أيفون ١٣ كما يجري السحب على الفوز بسيارات فخمة. عروض العثيم مول لمحبي الأكلات الحارة عرض على شطة بيدر الحارة جالون وزن ٣ كيلو جرام مقابل ١٣.٩٥ ريال للحبة بدلا من ١٦.٥٠ ريال.

جالون من كاتشب طماطم بيدر وزن ٥ كيلو جرام اشتريه بسعر ٢٤.٩٥ ريال بدلا من ٢٩.٧٥ ريال.

احصل على عبوة من خل بيدر أبيض سعة ٤٧٣ مل مقابل ٢.٥٠ ريال للحبة.

زيت صني أو شروق دوار الشمس سعة لتر ونصف بسعر ١٢.٩٥ ريال بدلا من ١٧.٥٠ ريال. زيت زيتون آر اف عبوة ٢ لتر مقابل ٤٧.٩٥ ريال بدلا من ٦٤.٥٠ ريال سعودي، مبلغ الخصم ١٦.٥٥ ريال.

كيس أرز بسمتي السفير مزة سيلا بسمتي كريمي وزن عشرة كيلو جرام بسعر ٥١.٩٥ ريال بدلا من ٧٢.٩٥ ريال، ليكون مبلغ الخصم ٢١ ريال.

أرز تاج محل سيلا بسمتي هندي وزن عشرة كيلو جرام مقابل ٥٢.٩٥ ريال بدلا من ٨٣.٩٥ ريال بخصم نقدي ٣١ ريال. أسواق العثيم عبوة من عسل بوراك طبيعي ضغاط وزن الحبة نصف كيلو جرام، بسعر ١٨.٥٠ ريال بدلا من ٢٤.٧٥ ريال.

ربطة من صلصة طماطم هالي ٨ × ١٣٥ جرام مقابل ٦.٩٥ ريال بدلا من ٩.٣١ ريال.

كيس من سكر أبو فهد ناعم وزن ١٠ كيلو جرام مقابل ٢٩.٩٥ ريال بدلا من ٣٤.٥٠ ريال. حليب خالي بودرة عبوة صفيح وزن ١٨٠٠ جرام بسعر ٣٩.٩٥ ريال بدلا من ٥٧.٩٥ ريال.

زيت هالي للطبخ سعة لتر ونصف مقابل ١١.٩٥ ريال بدلا من ١٤.٩٥ ريال. العثيم مول اربحي مع مسابقة العربي بدخول السحب الأسبوعي للفوز بقسائم شرائية تصل قيمتها إلى مائتي ألف ريال سعودي. زيت زيتون عافية بكر عضوي زجاجة ٥٠٠ مل بسعر ١٩.٩٥ ريال بدلا من ٢٤.٢٥ ريال.

حبة من زيت ليزا عبوة بلاستيكية سعة لتر ونصف مقابل ١٣.٩٥ ريال بدلا من ١٧.٥٠ ريال. الوسوم عمر شويل - جدة عروض العثيم مول الأسبوعية وفرص الربح مازالت مستمرة - ثقفني error: غير مسموح بنقل المحتوي الخاص بنا لعدم التبليغ

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شوف عروض العثيم مول الأسبوعية وفرص الربح مازالت مستمرة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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