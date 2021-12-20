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كرتونة دجاج مجمد من ساديا 10×800 جرام بسعر 88.95 ريال سعودي بدلاً من 136.00 ريال سعودي.

زيت نباتي أو دوار الشمس من العربي 2.9 لتر بسعر 23.95 ريال سعودي بدلاً من 31.95 ريال سعودي.

ورق عنب قودي 960 جرام بسعر 15.95 ريال سعودي بدلاً من 24.25 ريال سعودي.

صندوق شعرية كوب أصناف متنوعة أندومي 24×60 جرام بسعر 45.95 ريال سعودي بدلاً من 52.50 يال سعودي.

شاي ليبتون العلامة الصفراء فرط 400 جرام أو أكياس شاي 100×2 جرام بسعر 11.95 ريال سعودي بدلاً من 18.90 ريال سعودي.

كورن فليكس كيلوفز 750 جرام بسعر 15.50 ريال سعودي بدلاً من 27.50 ريال سعودي.

حليب طويل الأجل كامل الدسم / قليل الدسم ومنزوع الدسم السعودية 12×1 لتر بسعر 54.95 ريال سعودي بدلاً من 64.95 ريال سعودي.

مسحوق الغسيل أصناف متنوعة تايد أوزان 4.50، 5 كيلو بسعر 34.95 ريال سعودي بدلا من 72.95 ريال سعودي.

مياه معدنية فولفيك 24×330 مل بسعر 85.95 ريال سعود بدلاً من 126.00 ريال سعودي.

شوكولاتة ماكنتوش كواليتي ستريت وزن 850 جرام بسعر 39.95 ريال سعودي بدلاً من 87.50 ريال سعودي.

شوكولاتة جواهر جالاكسي 650 جرام بسعر 32.95 ريال سعودي بدلاً من 63.95 ريال سعودي.

شوكولاتة بالحليب أو مشكلة ليندت ليندرو 500 جرام بسعر 39.95 ريال سعودي بدلاً من 71.45 ريال سعودي.

تفاح أحمر صربيا سعر الكيلو 4.95 ريال سعودي بدلاً من 8.50 ريال سعودي.

كرتونة بيض سعيدكم 30 حبة بسعر 13.95 ريال بدلاً من 16.95 ريال سعودي.

عرض خاص جبن بالقشدة كيري 24 قطعة للحبة الواحدة 2×432 جرام بسعر 24.95 ريال سعودي بدلاً من 32.70 ريال سعودي.

قطع لحم غنم مشكل بربري مشكل بربري بسعر 46.95 ريال سعودي بدلاً من 64.95 ريال سعودي.

مياه أسواق التميمي 48×200 ملل بسعر 10.95 ريال سعودي بدلاً من 13.95 ريال سعودي. الوسوم عمر شويل - جدة وفر وأربح مع أسوق التميمي الدمام والشرقية وأفضل التخفيضات - ثقفني error: غير مسموح بنقل المحتوي الخاص بنا لعدم التبليغ

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شوف وفر وأربح مع أسوق التميمي الدمام والشرقية وأفضل التخفيضات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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