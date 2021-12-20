نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض بنده الأسبوعية وتخفيضات جبارة على السلع الغذائية والمنتجات الاستهلاكية في المقال التالي

عروض بنده الأسبوعية تحطم الأسعار خلال عروض هذا الأسبوع على السلع الغذائية المتنوعة من المنتجات الأساسية والتموينية وحتى سلع البقالة، هذا بالإضافة إلى عروض الأجهزة الكهربائية والأدوات المنزلية المتنوعة والعديد من منتجات العناية الشخصية والمنزلية، حيث يمكنكم من خلال التوجه إلى اقرب فرع من فروع بنده هايبر بنده المنتشرة حول المملكة العربية السعودية شراء واقتناء جميع احتياجاتكم المنزلة من مكان واحد بأفضل الخامات وأجودها بأوفر الأسعار وخصومات تنافسية، كما يمكنكم استعراض كافة العروض المتاحة وكذلك التسوق أون لاين من خلال الموقع الرسمي لشركة بنده أو من خلال تحميل تطبيق بنده كلنك، مع توفر خدمة التوصيل المجاني إلى المنازل، ومن خلال هذا المقال نستعرض لكم افضل العروض كالتالي. عروض بنده الأسبوعية للسلع الغذائية عروض حتى نصف السعر: ورق عنب قودي وزن البرطمان 960 جرام بسعر 13.25 ريال سعودي بدلاً من 26.75 ريال.

عبوة كاتشب الطماطم هاينز، سعة 1,350 جرام بسعر 15.95 ريال سعودي بدلاً من 32.95 ريال.

عرض ترويجي خاص على 2 جبن كريم مطبوخة المراعي وزن العبوة 900 جرام بسعر 29.95 ريال سعودي بدلاً من 47,95ريال. جبنة كيري مربعات 12 قطعة بسعر 10.95 ريال سعودي بدلاً من 19.50 ريال.

مايونيز قودي وزن البرطمان 946 جرام بسعر 10.95 ريال سعودي بدلاً من 19.95 ريال.

عرض 1+1 على بنده كريمة البندق والكاكاو بسعر 15.95 ريال سعودي بدلاً من 31.90 ريال. عروض البروتينات من اللحوم الحمراء والبيضاء: نقانق/ مفروم بقري برازيلي قليل الشحم 26.95 ريال سعودي للكيلو بدلاً من 39.65 ريال.

مكعبات لحم بقري برازيلي قليل الشحم بسعر 27.95 ريال سعودي للكيلو بدلاً من 39.95 ريال.

روستو بقري برازيلي بسعر 36.95 ريال سعودي للكيلو بدلاً من 44.95 ريال.

ستروجانوف بقري برازيلي بسعر 35.95 ريال سعودي للكيلو بدلاً من 46.95 ريال.

كفتة بقري برازيلي بسعر 25.95 ريال سعودي للكيلو بدلاً من 38.95 ريال. طبق أفخاذ دجاج كاملة اليوم وزن الطبق 900 جرام بسعر 13.95 ريال سعودي للطبق بدلاً من 19.50 ريال.

طبق به ثلاث دجاجات كاملة من دجاج التنمية وزن الدجاجة الواحدة 700 جرام تقريبا بسعر 30.95 ريال سعودي للطبق بدلاً من 43.95 ريال.

كيس به دجاجة كاملة متبلة تندوري التنمية وزن 600 جرام بسعر 11.95 ريال سعودي للعبوة بدلاً من 15.50 ريال. الوسوم عمر شويل - جدة عروض بنده الأسبوعية وتخفيضات جبارة على السلع الغذائية والمنتجات الاستهلاكية - ثقفني error: غير مسموح بنقل المحتوي الخاص بنا لعدم التبليغ

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شوف عروض بنده الأسبوعية وتخفيضات جبارة على السلع الغذائية والمنتجات الاستهلاكية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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