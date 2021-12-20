“رهيب” ضرر رمي زيت القلي في الحوض لا تستهون بهذا الضرر لأنه خاطيء جداً

بسبب التطور الذي وصلنا إليه في المواد الغذائية، والاستخدامات العديدة لزيت القلي، فإننا نجهل ضرر رمي زيت القلي في الحوض، والتي هي كثيرة وأحيانًا تكون مميته، ومن أجل هذا علينا الحذر في التعامل مع مخلفات زيت القلي، والذي لا يمكننا الطبخ بدونه، ولكن التخلص منه في الحوض تصرف خاطيء، وإن كنت ترغب في معرفة الضرر الناتج عن رمي زيت القلي في الحوض تابع هذا المقال.

ضرر رمي زيت القلي في الحوض

يجهل الكثير من الناس ضرر رمي زيت القلي في الحوض، ويستهين بهذا الضرر، ولكن في الحقيقة أن ضرر رمي زيت المستعمل خطير، وهذا لأن الزيت المستعمل يحتوي على الدهون، والأوساخ التي تقوم بسد مياه الصرف داخل مواسير البلاعات، وهو ما يؤدي لتلف الصرف الصحي الخاص بالمطبخ، وانسداد المواصير يالدهون التي تترك أثرًا مع مرور الوقت، وهذا شيء خطر جدًا لأنه يتلف المواسير بصورة نهائية، وطريقة حلها تكون صعبة بصورة لا نتخيلها، وتستغرق الكثير من الحلول.

قد ينسي الجميع أننا نقوم برمي الزيت وهو ساخن، ويحتوي على بقايا الدهون في هيئة سائلة، ولكن السائل يتجمد داخل مواسير الصرف الصحي، ويكون سد من الدهون التي تعمل على انسداد السباكة، وهذا يؤدي إلى الكثير من المشاكل مثل غرق الشقة، أو انفجار المواسير داخل العمارة أو ضعف وصول المياه للأدوار العالية، فالدهون الناتجة عن زيت القلي في الحوض هي دهون ضارة جدًا وبها العديد من الأوساخ، ومتماسكة، وهناك فوائد لزيد القلي تغني عن رميه في الحوض.

استخدامات زيت القلى المستعمل

عوضًا عن ضرر رمي زيت القلي في الحوض علينا أن ننظر إلى استخدامات زيت القلي المستعمل، والتي هي كثيرة وعديدة، وتغني عن أضراره، وهو زيت جيد للقيام بالعديد من الأشياء الجيدة مثل التنظيف، ولها العديد من الطرق التي تساعد حتى الدولة، وتتمثل في النقاط الأتية: