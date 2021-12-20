فوازير وحلها 2022 فوازير صعبة مضحكة ودينية

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فوازير وحلها 2022 نقدم لكم في هذا الموضوع من خلال موقع ثقفني مجموعة كبيرة ومميزة من الفوازير الصعبة وحلها. فهناك الكثير من الأشخاص يرغبون في حل الفوازير والكثير من الإباء يرغبون في طرح هذه الفوازير علي الأطفال لتقوية الذاكرة وتساعد علي الذكاء. كما ان هذه الفوازير تساعد علي تنشيط العقل وهي مسلية جداً ويمكنك طرحها علي الأصدقاء والعائلة. فوازير وحلها 2022 شيء يتحرك حولك دائما ولكنك لا تستطيع رؤيته؟ الهواء .

. شيء يحتوي علي أوراق كثيرة ولكنة ليس شجرة فما هو؟ الكتاب .

. شيء تحمله ويحملك في نفس الوقت فما هو؟ الحذاء .

. ما هو الشيء الذي عندما تذبحه تبكي علية؟ البصل .

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