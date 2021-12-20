نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف “الذكري 65 وعروضها” عروض العثيم السعودية لشهر ديسمبر 2021 وتقديم أبرز الخصومات والتخفيضات في المقال التالي

عمر شويل - جدة نقدم لكم عروض العثيم السعودية لشهر ديسمبر 2021 حيث تمتاز أسواق عبد الله العثيم بالعروض التي تقوم بها خاصة في فصل الشتاء، ويطلق على تلك العروض عروض العثيم، وتعتبر أسواق عبد الله العثيم واحدة من أنجح شركات البيع للتجزئة داخل المملكة العربية السعودية، وجمهورية مصر العربية، وإن كنت ترغب في معرفة المزيد من العروض تابع هذا المقال.

عروض العثيم السعودية لشهر ديسمبر 2021

عروض العثيم داخل المملكة العربية السعودية رائعة، وكثيرة، وهذه العروض واحدة من الأشياء الكثيرة التي تميز أسواق عبد الله العثيم، حيث أن منتجات المتاجر الخاصة بأسواق عبد الله العثيم، تخزن بطريقة أكثر من جيدة، وفيما يلي بعض العروض التي تتمثل داخل المملكة العربية السعودية:

سعر الكرتونة الواحدة من الجوافة ب 9.95 ريال سعودي.

الكيلو جرام من المحشي ملفوف يساوي 2.45 ريال سعودي.

سعر الكيلو جرام الباذنجان الأسود يساوي 3.95 ريال سعودي.

علبة التمر المبروم التي تكون عبارة عن كيلو جرام تساوي 29.95 ريال سعودي.

سعر الكيس من الكستنا يساوي 4.95 ريال سعودي.

كيلو جرام من القهوة البربرية العربية 37.95 ريال السعودي.

عروض العثيم مصر

تعرف عروض العثيم داخل جمهورية مصر العربية بالواقعية الشديدة، وتعرف بأنها في غاية الجمال، ويتوفر في أسواق عبد الله العثيم بعض المنتجات التي لا توجد في الكثير من المتاجر الأخرى، وينتج عن هذا بيع الكثير والكثير من الأشياء التي يحتاجها المواطن بشدة، وتتمثل تلك العروض في النقاط التالية:

1 كيلو من الجبن الرومي المعتق يساوي 100 بدلًا من 130.

زيت كريستال ذرة 2.2 لتر ومعه 1 كيلو من أرز الساعة ب100 بدلًا من 109.

أوكسي جل أتوماتيك 2.5 لتر +0.5 لتر هدية ب 49 بدلًا من 63.

اشترى فيبا صابون 4 لتر وأحصل على 2 لتر هدية ب 52 بدلًا من 68.

أسواق عبد الله العثيم

تعرف أسواق عبد الله العثيم داخل الوطن العربي كله، وهي واحدة من أكبر الشركات الناجحة في بيع المنتجات في متاجر البيع بالتجزئة، ومقرها الرئيسي في المملكة العربية السعودية، حيث حققت نجاحًا كبيرًا داخل البلاد، وهذا ما دفع المسؤولين إلى فتح بعض المتاجر داخل الوطن العربي أيضًا.

تم تأسيس أسواق عبد الله العثيم على يد الشيخ صالح العثيم رحمه الله، ومنذ ذلك اليوم الذي أسست فيه الشركة، ولم يقدر أحد على منافستها في طرق التخزين والتعبئة الخاصة بمنتجاتها، وهذا دليل واضح على مدى تفوق أسواق عبد الله العثيم.

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