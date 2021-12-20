نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قومي بوضع كوب من الخل في الغسالة هتغير حياتك وهتستغني عن كل المنظفات بعد اليوم في المقال التالي

يكون للخل فوائد عديدة في التنظيف فهو عنصر مهم جدا في إزالة البقع والأوساخ المتراكمة على الاسطح وعلى الأواني ويمكن أن يتم استخدامه في الغسالة الأتوماتيك حيث يتم وضعه في الغسالة وتشغيلها لعمل دورة التنظيف لها ويمكن أن يوضع مع بعض الملابس لذلك سوف نستعرض لكم من خلال هذا المقال أهم فوائده بالنسبة للغسالة. فوائد وضع الخل للغسالة يخلص الغسالة من الترسبات الكلسية التي توجد فيها والروائح الغير محببة . عند إضافة كوب من الخل مع الملابس يجعلها اكثر نعومة ونظافة. يخلصنا من الشحنات الكهروستاتيكية التي توجد في الملابس وخاصة الثقيلة في فصل الشتاء حيث تكثر بها الشحنات. يزيل الروائح العالقة بالملابس ويخلصنا من البقع صعبة الزوال. يساعد في التخلص من روائح مناشف المطبخ. يزيل أي روائح عالقة بالغسالة. دورة الغسالة بالخل يجب أن تحدث كل شهرين حتى تحافظ على الغسالة ضد التلف. استخدامات الخل في الغسالة يستطيع الخل ان يزيل البقع ذات اللون الاصفر الموجودة على الملابس البيضاء.

يستخدم على الملابس ذات بقع القهوة والكاتشب .

يستخدم على الملابس لإزالة المناديل العالقة به.

يعمل على تلطيف الملابس ونسيج خيوط الملابس ممل يقلى من ظهور الوبرة.

يحفز على إزالة بقع الحبر الموجودة في الملابس حيث يحفز في اختفائها.

يساعد بنسبة كبيرة في جعل الملابس البيضاء اكثر بياضا دون الضرر بها مثل الكلور حيث استخدام الكلور المبالغ فيه يدمر الملابس ويتلفها.

يكون الخل خفيف على الملابس فيستخدم على أي نوع من الملابس دون أي خوف.

استخدامه في تنظيف الغسالة يساعد في أن تعيش الغسالة عشرات السنوات، لذلك لا بد من كل ربة منزل أن تنتبه إلى هذا الأمر قدر الإمكان. الوسوم عمر شويل - جدة قومي بوضع كوب من الخل في الغسالة هتغير حياتك وهتستغني عن كل المنظفات بعد اليوم - ثقفني error: غير مسموح بنقل المحتوي الخاص بنا لعدم التبليغ

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