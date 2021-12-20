نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف أحدث عروض هايبر بنده بالسعودية في المقال التالي

عروض هايبر بنده بالسعودية لا مثيل لها توفير 100٪ على كل المنتجات، والسلع الضرورية في كل منزل من سلع ومنتجات غذائية ومنتجات الألبان واللحوم والدواجن ومنتجات النظافة الشخصية وأيضاً يتواجد منتجات العنايه بالبشرة والشعر عالية الجودة وبسعر مثالي وكل هذا من أجل راحة و إرضاء جميع العملاء. عروض هايبر بنده على منتجات الألبان : جبنة فيتا غنم فالبريسو السعر للكيلو قبل العرض 62.25 ريال سعودي وداخل العرض أصبح السعر 49.95 ريال سعودي.

جبنة رومي هيلثي فود السعر للكيلو قبل العرض 49.25 ريال سعودي وداخل العرض أصبح السعر 36.95 ريال سعودي.

جبنة نابلسي مغلية السعر للكيلو قبل العرض 49.95 ريال سعودي وداخل العرض أصبح السعر 29.95 ريال سعودي.

جبنة قشقوان سولي السعر للكيلو قبل العرض 49.95 ريال سعودي وداخل العرض أصبح السعر 39.95 ريال سعودي.

جبنة موزاريلا فرسانا السعر قبل العرض للكيلو 41.95 ريال سعودي و داخل العرض أصبح السعر 24.95 ريال سعودي.

لبنة بريزيدن للكيلو السعر قبل العرض 32.95 ريال سعودي وداخل العرض أصبح السعر 21.95 ريال سعودي.

شبيه قشطة الطيب الطازجة للكيلو السعر قبل العرض 27.95 ريال سعودي وداخل العرض أصبح السعر 19.95 ريال سعودي.

جبنة قريش جرين لاند للكيلو السعر قبل العرض 29.95 ريال سعودي وداخل العرض أصبح السعر 23.95 ريال سعودي.

مخلل مشكل حجازي السعر قبل العرض 25.95 ريال سعودي وداخل العرض أصبح السعر 19.95 ريال سعودي.

جبن شيدر أحمر/أبيض ويكسفورد السعر قبل العرض 6+.95 ريال سعودي وداخل العرض أصبح السعر 42.95 ريال سعودي.

جبن دوبل كريم بالحبة السوداء/إسكندراني/اسطنبولي الزهار السعر للكيلو قبل العرض 24.95 ريال سعودي وداخل العرض أصبح السعر 18.95 ريال سعودي.

مرتديلا دجاج بالزيتون حلواني أخوان السعر للكيلو قبل العرض 50.95 ريال سعودي وداخل العرض أصبح السعر 35.95 ريال سعودي. عروض هايبر بنده على منتجات اللحوم: كفتة بقري برازيلي السعر للكيلو قبل العرض 38.95 ريال سعودي وداخل العرض أصبح السعر 25.95 ريال سعودي.

نقانق بقري برازيلي السعر للكيلو قبل العرض 39.95 ريال سعودي وداخل العرض أصبح السعر 27.95 ريال سعودي.

نقانق بقري برازيلي السعر للكيلو قبل العرض 39.95 ريال سعودي وداخل العرض أصبح السعر 27.95 ريال سعودي. برجر بقري برازيلي السعر قبل العرض للكيلو 39.95 ريال سعودي وداخل العرض أصبح السعر 26.95 ريال سعودي.

مكعبات لحم بقري للشواء السعر للكيلو قبل العرض 59.95 ريال سعودي و داخل العرض أصبح السعر 46.95 ريال سعودي. الوسوم عمر شويل - جدة أحدث عروض هايبر بنده بالسعودية - ثقفني error: غير مسموح بنقل المحتوي الخاص بنا لعدم التبليغ

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شوف أحدث عروض هايبر بنده بالسعودية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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