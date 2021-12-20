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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف أحدث عروض اكسترا على جميع الأجهزة المنزلية بالسعودية في المقال التالي
عمر شويل - جدة أحدث عروض اكسترا على جميع الأجهزة المنزلية بالسعودية - ثقفني
اكسترا بالمملكة العربية السعودية لتوفير كل الأجهزة المنزلية الكهربائية المتنوعة، وبكل الماركات المتواجدة في الأسواق بأسعار متفاوتة وبجودة عالية لإرضاء جميع العملاء وعروض مستمرة وخصومات تصل ل 50 ٪.
عروض وتخفيضات اكسترا بالسعودية :
تشمل عروض اكسترا العديد من الأجهزة المنزلية وتخفيضات تصل لأكثر من 60٪ على كل الأجهزة كالشاشات والهواتف المحمول والغسالات والثلاجات بكل أنواعها وبكل الماركات وغيرهم من الأجهزة ومن بينهم جري مكيف جداري، وأيسر أسبير 5 كور أي 7، مكيف شباك الزامل، و أبل ماك بوك برو ام 1 برو، وهايبر مكيف جداري، و جنرال الكترك مكيف شباك، وغيرهم الكثير من الأجهزة المنزلية.
تخفيضات اكسترا على الأجهزة المنزلية بالسعودية :
- جري مكيف جداري، 18500 وحدة، تنظيف ذاتي، بارد يتوفر خصم يصل ل 31.43٪ بادر بالحصول على عرض التوفير السعر قبل العرض 3499 ريال سعودي وداخل العرض أصبح السعر 2399 ريال سعودي.
- أيسر أسبير 5،كور أي 7، 14 بوصة، رام 12 جيجا، 1 تيرا إس إس دي، متوفر باللون الفضي الأكثر مبيعاً على الإطلاق السعر داخل العرض 4499 ريال سعودي.
- مكيف جداري جري، 11600وحدة،حار/ بارد يتوفر عليه خصم يصل ل 37.94٪ السعر قبل العرض 2899 ريال سعودي وداخل العرض أصبح السعر 1799 ريال سعودي.
- مكيف جداري جري، 22000 وحدة، بارد فقط، واي فاي، متوفر باللون الأبيض بادر بالحصول على العرض حتى نفاذ الكمية والاستمتاع بالخصم حيث يصل ل 25.64٪ السعر قبل العرض 3899 ريال سعودي وداخل العرض أصبح السعر 2899 ريال سعودي.
- ماجيك براد مياه، حار بارد، متوفر باللون الأسود استمتع بعرض التوفير وخصم يصل ل 24.15٪ السعر قبل العرض 1449 ريال سعودي وداخل العرض أصبح السعر 1099 ريال سعودي.
- كلاس برو برادة ماء حار بارد، 520 واط/استيل متوفرة باللون الأسود الخصم عليها يصل ل 28.6٪ السعر قبل العرض 769 ريال سعودي وداخل العرض أصبح السعر 549 ريال سعودي.
- غسالة صحون ميديا، 12 خانة تخزين، 7 برامج، متوفرة باللون الأبيض عالية الجودة لتسهيل غسيل الصحون في بضع دقائق وضمان نظافة وتعقيم ويتوفر عليها خصم لا يعوض يصل ل 18.07٪ السعر قبل العرض 1549 ريال سعودي وداخل
- العرض أصبح السعر 1269 ريال سعودي.
غسالة صحون أرستون، 7برامج،14 مكان تخزين متوفرة باللون الأبيض متوفرة بخصم يصل ل 24.07٪ السعر قبل العرض 3199 ريال سعودي وداخل العرض أصبح السعر 2429 ريال سعودي.
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