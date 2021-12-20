شوف أحدث عروض اكسترا على جميع الأجهزة المنزلية بالسعودية

اكسترا بالمملكة العربية السعودية لتوفير كل الأجهزة المنزلية الكهربائية المتنوعة، وبكل الماركات المتواجدة في الأسواق بأسعار متفاوتة وبجودة عالية لإرضاء جميع العملاء وعروض مستمرة وخصومات تصل ل 50 ٪.

عروض وتخفيضات اكسترا بالسعودية :

تشمل عروض اكسترا العديد من الأجهزة المنزلية وتخفيضات تصل لأكثر من 60٪ على كل الأجهزة كالشاشات والهواتف المحمول والغسالات والثلاجات بكل أنواعها وبكل الماركات وغيرهم من الأجهزة ومن بينهم جري مكيف جداري، وأيسر أسبير 5 كور أي 7، مكيف شباك الزامل، و أبل ماك بوك برو ام 1 برو، وهايبر مكيف جداري، و جنرال الكترك مكيف شباك، وغيرهم الكثير من الأجهزة المنزلية.

تخفيضات اكسترا على الأجهزة المنزلية بالسعودية :