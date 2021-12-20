شوف عروض اكسترا لليوم extra عروض السعودية بأقوى التخفيضات حتى 8 يناير

عروض اكسترا السعودية المستمرة حتى 8 يناير تحت شعار “حي الشتاء وجلساته” تحتوي على أجهزة المنزل الصغيرة، ومنها الأجهزة الكهربائية الضرورية في الشتاء مثل الدفايات، مع وجود عدد كبير من ماكينات صنع القهوة بمواصفات مختلفة مع امكانية تحضير بدايةً من 4 أكواب من القهوة وحتى 12 كوب بمذاق لذيذ ولا يقاوم، لذا لا تفوتكم أقوى عروض السعودية والتسوق من اكسترا وشراء كافة المستلزمات بأكبر خصم على ثمن المنتجات.

عروض اكسترا لليوم extra عروض السعودية

أوفر عروض اكسترا في السعودية نقدمها لكم مع الأسعار الخاصة بالمنتجات بعد التخفيضات الكبرى، وتوفر لنا اكسترا ماكينة صنع القهوة بعروض مذهلة تحت شعار “بيتك بيت القهوة”، فنجد ماكينة تحضير القهوة بالتنقيط من كينوود، والتي يُمكنها اعداد عدد من الأكواب يصل إلى 4 حيث تتميز بسعة داخلية 500 مل، وتعمل بقوة 650 واط، ونوع أخر من كينوود بحيث يمكنه تحضير 12 كوب من القهوة في المرة الواحدة، مع امكانية الحفاظ على الحرارة المتوافرة بها، وننتقل إلى ماكينة صنع القهوة من براون التي تعمل بقوة 1750 واط لتحضير 10 أكواب من القهوة اللذيذة، وعرض خاص على ماكينة قهوة اوتوماتيك بامكانية اختيار درجة الحرارة لتحضير كلًا من القهوة الساخنة والباردة، وفيما يلي نعرض لكم الأسعار في اكسترا.

ماكينة صنع القهوة كينوود لاعداد 4 أكواب من القهوة، بسعر 179 ريال سعودي بدلًا من 229 ريال سعودي.

براون ماكينة تحضير القهوة لتحضير 10 أكواب، بسعر 799 ريال سعودي بدلًا من 999 ريال سعودي.

دفايات اكسترا

دفايات كلاس برو من ضمن عروض اكسترا السعودية بكبرى التخفيضات، وهى تعمل بقوة 2000 واط ويوجد منها نوع ديجيتال أيضًا، ودفايات زيت متاحة للشراء أيضًا، سواء من فروع اكسترا بالمملكة أو من خلال موقع اكسترا الالكتروني مع التوصيل المنزلي للمنتجات، لذا اذا كنت تبحث عن طريقة لتدفئة الغرفة توفر لكم اكسترا العديد من الخيارات، من بينها الدفاية السيراميك التي تعمل على تدفئة المكان بشكل سريع، وبالنسبة للمدفأة الزيت فقد تستغرق وقت أكثر قليلًا حتى تبدأ في تدفئة المكان، ولكن أهم ما يميزها احتفاظها بالحرارة لأطول فترة ممكنة.