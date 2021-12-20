نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف أقوى تخفيضات بن داوود وعروض تحطيم أسعار على الشاشات والجوالات والأجهزة في المقال التالي

عمر شويل - جدة أقوى تخفيضات بن داوود وعروض تحطيم أسعار على الشاشات والجوالات والأجهزة، أعلنت مؤسسة بن داوود عن تخفيضات كبرى في كافة الفروع بمكة المكرمة، جدة، المدينة المنورة، خميس مشيط والطائف. وتضمنت العروض الأخيرة من بن داوود خصومات ضخمة على الهواتف والأجهزة وشاشات التلفزيون، حيث توفرت مولنيكس خلاط يدوي 200 واط بسعر 89 ريال بدلاً من 149 ريال بخصم يتجاوز 40 %، وتوفرت تيفال غلاية كهربائية سعة 1.7 لتر 2400 واط بسعر 99 ريال بدلاً من 139 ريال بخصم 29%، كما توفر مولنيكس مطحنة القهوة 180 واط بسعر 99 ريال بدلاً من 149 ريال مع خصم 34% ضمن عروض بن داوود على الأجهزة الكهربائية.

أقوى تخفيضات بن داوود السعودية

يتوفر ضمن عروض بن داوود للجمعة البيضاء بكافة الفروع ايه تي سي خلاط 2 في 1 300 واط سعة 1.5 لتر، وذلك بسعر 114 ريال بدلاً من 79 ريال بخصم 30%، وتوفر كي اون فرن كهربائي 2000 واط سعة 45 لتر بسعر 299 ريال بدلاً من 380 ريال بخصم 22%، وامبيريال طاهية الأرز سعة 1.1 لتر بسعر 79 ريال بدلاً من 108 ريال بخصم 27%. كما تضمنت عروض بن داود على الأجهزة موقد كهربائي 2200 واط بسعر 129 ريال بدلاً من 199 ريال بخصم 36%، وامبيريال صانعة الفشار 1200 واط بسعر 99 ريال بدلاً من 141 ريال.

يتوفر ضمن عروض بن داود على الشاشات بمكة المكرمة وباقي الفروع حتى انتهاء الكمية، شاشة سمارت ايه تي سي مقاس 65 بوصة بسعر 1999 ريال بدلاً من 3067 بخصم مباشر يصل إلى 1068 ريال، كما توفرت شاشة LG سمارت بجودة 4K حجم 55 بوصة بسعر 2899 ريال بدلاً من 4699 ريال مع تخفيض بنسبة تتجاوز 39%، وتوفرت أيضاً شاشة LED سمارت بجودة 4K من ايه تي سي بحجم 65 بوصة، وبلغ سعرها في التخفيضات والعروض المميزة من بن داوود 1999 ريال بدلاً من 3067 ريال مع خصم مميز يصل إلى 35%.

عروض الجمعة البيضاء بن داوود

أما بالنسبة إلى تخفيضات الجوال في بن داوود فقد توفر جوال سامسونج جالاكسي A32 بسعر 1099 ريال في عرض خاص، الهاتف يدعم تقنية الجيل الخامس سعة 128 جيجا بايت مع 6 جيجا رام للتخزين العشوائي، كاميرا خلفية ثلاثية 48 + 8 + 5 ميجابكسل وكاميرا أمامية 13 ميجابكسل. كما يتوفر جوال سامسونج جالاكسي A226 بتقنية الجيل الخامس 5G بسعر 775 ريال، سعة داخلية 64 جيجا بايت و4 جيجا رام للتخزين العشوائي،، الكاميرا الخلفية ثلاثية 48 + 5 + 2 ميجابكسل مع كاميرا أمامية 8 ميجابكسل. وتوفر جوال سامسونج جالاكسي A52S سعة 128 جيجا بايت و8 جيجا بايت للتخزين العشوائي، الهاتف يدعم شبكات الجيل الخامس وبه كاميرا خلفية ثلاثية 32 + 12 + 64 ميجابكسل وكاميرا أمامية ثنائية 5 + 5 ميجابكسل، وبلغ سعره 1559 ريال ضمن عروض بن داوود للجوالات.