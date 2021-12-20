نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف أرخص سعر لهواتف آيفون 13 وآيفون 13 برو على الإطلاق وأعلى خصم في كافة المتاجر في المقال التالي

عمر شويل - جدة أرخص سعر لهواتف آيفون 13 وآيفون 13 برو على الإطلاق وأعلى خصم في كافة المتاجر، نكشف لكم اليوم عن أرخص سعر لآيفون 13 في السعودية، والذي يتميز بشاشة 6.1 بوصة ومعالج سداسي النواة ونظام التشغيل IOS 15، مع سعة تخزينية 128 جيجا بايت وذاكرة عشوائية 6 جيجا رام وبطارية 3240 مللي أمبير، الكاميراالأساسية الخلفية ثنائية العدسات بدقة 12ميجابكسل لكل منهما مع كاميرا أمامية 12 ميجابكسل أيضاً. كما نكشف لكم كذلك عن أرخص سعر لجوال أبل آيفون 13 برو الذي يأتي بسعة تخزينية مختلفة مع ذاكرة عشوائية 8 جيجا رام، إلى جانب كاميرا خلفية رباعية وكاميرا أمامية ثنائية وبطارية 3125 مللي أمبير.

أعلى خصم على آيفون 13 في السعودية

يتوفر آيفون 13 لدى أمازون السعودية باللون الأسود بسعر 3599 ريال مع 12 ريال رسوم توصيل، أما طريقة الدفع فهي عن طريق Visa, CashU, COD, Paypal, MasterCard، ويتم التوصيل خلال مدة تتراوح بين ثلاثة أيام إلى إثنا عشر يوم. يتوفر الجوال أيضاً لدى فيرجن ميجا ستور باللون الأسود بسعر 3799 ريال والتوصيل مجاني، مع نفس طرق الدفع السابقةما عدا بايبال، ويتم التوصيل خلال فترة تتراوح بين يومين إلى أربعة أيام.

يتوفر آيفون 13 لدى ماى ستور بسعر 3799 ريال باللون الأسود والتوصيل مجاني، طريقة الدفع من خلال Visa, MasterCard, Amex, mada والتوصيل خلال 24 ساعة. ويتوفر الهاتف أيضاً لدى نون باللون الأسود بسعر 3599 ريال والتوصيل مجاني، بنفس طرق الدفع والضمان سنتين، كما يتوفر في عروض اكسترا السعودية باللون الأسود بسعر 3799 ريال والتوصيل مجاني، طريقة الدفع من خلال SADAD, Visa, InStore, MasterCard والتوصيل خلال فترة تتراوح بين يوم إلى 3 أيام من تاريخ الطلب.

أفضل عروض الجوالات بالسعودية

أما أسعار آيفون 13 برو وأقوى تخفيضات الجوال بالسعودية فقد توفر لدى أمازون باللون الذهبي سعة 128 جيجا بايت، وذلك بسعر 4549 ريال مع 12 ريال للتوصيل، طريقة الدفع Visa, CashU, COD, Paypal, MasterCard ويتم التوصيل خلال فترة تتراوح بين 3 ألى 12 يوم. ويتوفر الهاتف لدى ماي ستور باللون الأزرق سعة 128 جيجا بايت بسعر 4687.50 ريال والتوصيل مجاني، طريقة الدفع Visa, MasterCard, Amex, mada والتوصيل خلال 24 ساعة.

يتوفر iphone 13 pro في عروض اورجين المميزة على الجوالات سعة 128 جيجا بايت باللون الغرافيت بسعر 4699 ريال والتوصيل مجاني، طريقة الدفع Visa, COD, mada، ويتوفر في التخفيضات والعروض المتوفرة لدى فيرجن ميجا ستور سعة 128 جيجا بايت باللون الغرافيت بسعر 4749 ريال والتوصيل مجاني، بنفس طرق الدفع السابقة والتوصيل خلال فترة تتراوح بين يومين إلى أربعة أيام.

أرخص سعر لآيفون 13 برو

يتوفر الهاتف سعة 128 جيجا بايت باللون الذهبي في عرض خاص من نون بسعر 4549 ريال والتوصيل مجاني، مع ضمان سنتين. ويتوفر لدى درسي آيفون 13 برو سعة 256 جيجا بايت باللون الأزرق بسعر 5799 ريال، التوصيل خلال 4 أو 5 أيام مع ضمان سنتين من عبداللطيف جميل. وتوفر الجوال كذلك في تخفيضات اكسترا على هواتف آيفون الذكية بسعة 128 جيجا بايت باللون الفضي، وذلك بسعر 4699 ريال والتوصيل مجاني خلال فترة تتراوح بين يوم وثلاثة أيام.