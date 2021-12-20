حولي أسنانك من صفراء إلى بيضاء في 3 دقائق بخلطة مفعولها كالسحر

يواجه الكثير من الأشخاص إصفرار الأسنان مما يعرضه للحرج، وقد يكون السبب تراكم الجير أو عدم العناية بنظافة الأسنان مما يجعل الأمر مزعج جدا، لذلك يبحث البعض من الأشخاص عن طرق العناية بالأسنان وهي طرق غير مكلفة ولا يستدعي منك زيارة طبيب الأسنان الذي يكلفك الكثير واليوم في مقالنا هذا نعرض لكم أفضل الطرق لأسنان صحية نظيفة.

التخلص من الأسنان الصفراء

يوجد العديد من الطرق للتخلص من الأسنان الصفراء

ومنها ما يلي:

قشر الموز

يتميز قشر الموز بخصائصه في تبييض الأسنان وذلك لأنه يحتوي على المعادن منها الكالسيوم والمغنسيوم لذلك عليك إتباع الآتي للتخلص من الأسنان الصفراء:

ينصح باستخدام الموز الناضج مع استبعاد الموز الأسود.

تفرك الأسنان بالقشرة الداخلية للموز وفور تقشيرها.

عند استعال قشرة الموزة على الأسنان يجب عدم ملامسة الموزة للشفاة.

كما أنه من ضمن النصائح الموجهة هو أنه عليك بترك الموز مدة كافية حتى تستفيد من أثارها.

صوداة الخبز بيكربونات الصوديوم

نضع ربع ملعقة من الصودا على معجون الأسنان ويستعمل هذا الخليط من مرة إلى مرتين في الأسبوع.

يمكنك أيضا استخدام صودا الخبز مع الغسول لتبيض الاسنان.

يمكنك فرك صودا الخبز على الأسنان مباشرة للتبيض.

ننصح بعدم الافراط في استعمال صودا الخبز لتجنب تأكل الأسنان والحساسية الزيادة.

قشر البرتقال

يمكنك تنظيف الاسنان بقشر البرتقال الطازج باستمرار لتنظيف الأسنان ومنع تراكم الإصفرار.

إذا لم يتوافر لديك قشر برتقال طازج عليك بالبرتقال المجفف.

الفراولة