رشة واحدة من هذا المكون الجبار لتنظيف سيراميك الحمام والمطبخ من البقع والدهون الصعبة بدون دعك وفرك

تهتم جميع السيدات على أن يكون منزلهم نظيف ومرتب وغير متسخ، فالمرأة دائماً هى التي تحرص على نظافة منزلها ونظافتها الشخصية أيضاً، فالنظافة المنزلية متفرعة لأكثر من شئ مثل نظافة السجاد، ونظافة الغرف، ونظافة الحمام والسيراميك والمطبخ، وإذا وجد أوساخ أو بقع على السيراميك سواء في المطبخ أو الحمام تجعل الشكل سيئا وغير مقبول، ولهذا السيدات يبحثن عن طريقة لتنظيف السيراميك وتكون غير ضارة ومهلكة للجلد.

طريقة تنظيف سيراميك الحمام والمطبخ

معظم النساء يتجهون لاستخدام بعض من المنظفات التي تسبب ضرر وأذى كبير لجلد اليد أو الجسم، فقد تتسبب في وجود بقع حمراء عليه وتهيج الجلد، فبالتالي سيصبح شكل اليد غير مقبول، ومن أكثر الاستخدامات المنتشرة في التنظيف هي منظف الباور وأيضاً الكارثة الكبرى ماء النار، وأيضاً بعض التركيبات الكيميائية التي تضر بالجلد، لهذا يجب على كل امرأة الابتعاد عن هذه التركيبات حتى لا تصاب بحساسية والتهاب الجلد.

المكونات

ملعقتين كبيرتين من الليمون المبشور.

كوب من الخل الأبيض.

نصف كوب من عصير الليمون.

ثماني ملاعق من الملح ويجب أن يكون خشن.

كوبين من الماء الساخن.

طريقة تحضير الخلطة