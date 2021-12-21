شوف عروض بنده الأسبوعية بتخفيضات تصل إلى 40% على منتجات نهاية العام

من المعروف أنه يتم عمل مجموعة من أقوى عروض ماركت وهايبر بنده الأسبوعية وذلك على جميع المنتجات الطازجة والشهية، حيث أن العروض مستمرة لمدة ثلاث أيام وذلك بداية من يوم 17 أكتوبر ومستمرة حتى يوم 19 أكتوبر أو من يوم 11 ربيع الأول وتكون مستمرة حتى يوم 13 ربيع الأول أو يكون حتى نفاذ الكمية، حيث يمكنك الحصول على خصومات مميزة تصل إلى 60% لذا يكون عليك انتهاز الفرصة وان تتسوق الآن كل ما تريد لتحصل على مجموعة مميزة من أفضل وأقوى العروض التي لن يمكنك أن تجد لها مثيل، ونحن الآن نقوم من خلال موقعنا بتوفير لكم أخر عروض ماركت بندة الأسبوعية من أجل التعرف على مستجدات العروض المختلفة لحظة بلحظة الاستفادة منها.

عروض هايبر بنده الأسبوعية

حيث يتم عمل مجموعة عروض مميزة وقوية وذلك على جميع المنتجات، ويكون بناء على ذلك سوف تحصل على مجموعة متنوعة من أقوى العروض والخصومات التي لن تجد لها مثيل في أي ماركت آخر، كما أن مجموعة العروض تكون مستمرة لمدة ثلاث أيام فقط لذا ننصحك بالتسوق الآن، ويكون من ضمن هذه العروض الآتي:

يمكنك الحصول على كيلو جمبري بحري فقط بسعر 95 ريال.

أو الحصول على 1 كيلو قطع قاروص فقط بسعر 200 / 300 جرام بسعر 95 ريال.

ويمكنك الحصول على كيلو تفاح جالا تشيلي الشهير / والذي يكون إيطالي / فرنسي / 50 ريال.

الحصول على دجاج طازج التنمية بمقدار 100 جرام بسعر 95 ريال.

أقوى عروض بنده الأسبوعية

الحصول على اثنين قطعة كريمة البندق والكاكاو من بنده بمقدار 350 جرام ويكون بسعر 95 ريال وذلك بدلًا من 31.90 ريال.

كما يمكنك الحصول حبة ذرة حلوة ذهبية كاملة الحبة 340 جرام وتكون بسعر 50 ريال بدلًا من 9 ريال.

الحصول على رقائق حبوب القمح الكامل من نستله فيتنس 355/ 375 جرام بسعر 95 ريال بدلًا من 44.50 ريال.

قهوة مثلجة من ستاربكس 200 / 220 / 250 مل تكون بسعر 75 ريال وذلك بدلًا من 27.90 ريال.

نحن نقوم بتوفير لكم كافة العروض المستمرة قوموا بالتسوق واحرصوا على الحصول على أفضل العروض والمنتجات، جميع المنتجات يوجد عليها تخفيضات مثل الأدوات الكهربائية والأجهزة المنزلية والمنتجات الغذائية وغيرها من المنتجات المختلفة، نوفر لكم بالصور كافة المنتجات.