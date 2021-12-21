- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض عثيم يوم سعودية أقوى خصومات لشهر ديسمبر العثيم ماركت بأسعار تنافسية في المقال التالي
عروض عثيم يوم سعودية خصومات كبرى لشهر ديسمبر العثيم ماركت بأسعار تنافسية، يعتبر العثيم ماركت سعودية من أكثر المعارض المنتشرة في كل الدول العربية وليست في السعودية فقط ولكنه ماركت سعودي في الأصل ولكنه انتشر بسرعة جدا ليخدم أغلب دول العربية بمنتجات عالية الجودة وتوفير كافة السلع التي يحتاج إليها كل منزل بأسعار منافسة وخصومات بعروض مستمرة من العثيم ويجدد عروضه حتى يكون العثيم في مقدمة والأسبقية عن باقي المعارض.
عروض عثيم تستهدف كافة مستلزمات المنزل من منتجات الألبان والأجبان وأطعمة محفوظة ومعلبة، ومخبوزات وحلويات بكافة أنواعها، واللحوم والدواجن، والأرز والمكرونة، وكل تلك منتجات بها عروض حصرية لدى العثيم جزائر وهدايا قيمة لدى العثيم السعودية بعروض أسبوعية اقوى العروض مع هدايا وخصومات.
عروض عثيم اليوم سعودية خصومات 40%
- وفر بأكثر من 40% على زيت نور عباد الشمس بكمية 2 زجاجة بسعة 1.5 لتر ونصف، من شركة نور بسعر 23 ريال سعودي.
- أرز الوليمة في العثيم بوزن 10 كيلو كيس أرز عليه تخفيض 27% عن سعره الأصلي، لكل عميل عدد 2 كيس أي يمكنك شراء 20 كيلو أرز الوليمة بسمتي سعر كيس 58 ريال سعودي.
- توفير 50% على صابون تايد بودرة مركز كيس 5 كيلو مسحوق مركز، الكمية مفتوحة للشراء، في العثيم بسعر 34 ريال سعودي.
- دجاج دو مجمد كرتون بها 10 حبات من دجاج الواحدة بوزن كيلو جرام، لكل عميل يمكنه شراء كرتونة واحده في العرض بسعر 119 ريال سعودي.
أقوى عروض عثيم ماركت بالسعودية اليوم
- عروض دجاج ساديا بالعثيم من أفضل شركات إنتاج الدجاج دواجن المجمدة التي تتوفر لدى العثيم بكافة معارض بأفضل العروض، فدجاج ساديا لابد من أن يتواجد في كل خصومات وعروض العثيم فتابعوا معنا عروض أسبوعية.
- أفخاذ دجاج غليظة بوزن 900 جرام، أجنحة دجاج ساديا بوزن 900 جرام، الحبة الواحدة أو كيس واحد من ساديا بسعر 9 ريال سعودي.
- صدور دجاج ساديا طرية مخلية وزن 2 كيلو جرام في العثيم الكيس بسعر 47 ريال سعودي، من أفضل منتجات ساديا صدور دجاج المناسبة لعمل كثير من وجبات السريعة واللذيذة.
- دجاج بروستيد كلاسيك شرائح وزن 750 جرام، دجاج بروستيد فيلية وزن 750 جرام، الحبة بسعر 24 ريال سعودي.
- بطاطس مقلية كيس أو حبة وزن 2.5 كيلو جرام بطاطس تحمير رفيعة للتحمير مباشرة بسعر 14 ريال سعودي.
- برجر بقري من ساديا وزن 1350 جرام للحبة متوفر في العثيم مول سعودية ماركت بسعر 23 ريال سعودي، بدلا من 42 ريال، سارع بشراء من العثيم اغتنم فرصة العروض.
الوسوم
error: غير مسموح بنقل المحتوي الخاص بنا لعدم التبليغ
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شوف عروض عثيم يوم سعودية أقوى خصومات لشهر ديسمبر العثيم ماركت بأسعار تنافسية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.