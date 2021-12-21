احذر هذه الأطعمة يمكن أن تقتلك إذا وضعتها في الميكروويف

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الأطعمة التي لا يمكن تسخينها في الميكروويف مرة أخرى، ويعد إعادة تسخين الطعام من الأمور الشائعة التي نقوم بها دون الالتفات إلى مخاطرها المحتملة، فهناك عدد من الأطعمة التي يجب عدم إعادة تسخينها في الميكروويف، لأنها قد تسبب ضرر كبير لجسم الإنسان وقد تؤدي للتسمم في معظم الأوقات، ومن خلال هذا المقال نتناول أبرز هذه الأطعمة ونوضح ما قد تسببه هذه الأكلات في الجسم في حال إعادة تسخينها في الميكروويف. الأطعمة التي لا يمكن تسخينها في الميكروويف البيض المسلوق: في حال تسخين البيض المسلوق في الميكروويف فإن الرطوبة التي توجد بداخلها تسبب في تراكم شديد للبخار في داخلها، مما يؤدي إلى انفجارها بعد خروجها من الميكروويف، ومن الممكن أن يحدث ذلك وهي في اليد بعد الإمساك بها. البطاطس: حيث يعد إعادة تسخين البطاطس مرة أخرى داخل الميكروويف في ورق الألمونيوم خطر كبير، ويسبب ذلك تكاثر البكتريا ومن المحتمل أن تسبب تسمم غذائي. الفلفل الحار: عندما يتم إعادة تسخين الفلفل الحار داخل الميكروويف، فقد يتم إطلاق الكابسيسين وهي مادة كيميائية تمنحه النكهة الحارة في الهواء، ويمكن للمواد الكيميائية المحمولة في الهواء أن تحرق العيون والحلق وتسبب صعوبة في التنفس والسعال. الخضروات الورقية: والتي تتمثل في البنجر والكرفس والسبانخ واللفت والتي تحتوي بشكل طبيعي على النترات المفيدة لجسم الإنسان بمفردها، وفي حال تسخينها في الميكروويف تتحول لمادة النتروزامين التي قد تسبب السرطان. الدجاج: يجب الأخذ في الاعتبار أن حرارة الميكروويف لا تقتل البكتريا دائماً، لأنه يقوم بتسخين الطعام من الخارج للداخل، ولهذا تكون بعض الأطعمة المعاد تسخينها المعرضة للبكتريا ستكون أكثر عرضة للتسبب في المرض، ويعد الدجاج أكثر هذه الأطعمة التي تحتوي على بكتريا مسببة لمشاكل صحية عديدة، لذلك يجب تسخينها على النار بدلاً من الميكروويف. نصائح لإعادة تسخين الأطعمة في الميكروويف أولاً التأكد من تسخين الطعام جيداً في الميكروويف بوصول درجة الحرارة إلى 165 درجة، مع تقليب الطعام لضمان توزيع الحرارة داخله بالكامل.

كما يجب إذابة الطعام المجمد قبل تسخينه.

عدم تسخين الطعام لأكثر من مرة.

بينما لابد من تناول الطعام بعد إعادة تسخينه فوراً.

كما يجب عدم إعادة تجميد الطعام بعد تسخينه. الوسوم عمر شويل - جدة احذر هذه الأطعمة يمكن أن تقتلك إذا وضعتها في الميكروويف - ثقفني error: غير مسموح بنقل المحتوي الخاص بنا لعدم التبليغ

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