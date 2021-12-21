شوف عروض كارفور راس السنه 2022 في السعودية خصومات وتخفيضات هائلة لأول مرة

عروض كارفور راس السنه 2022 في السعودية نقدم لكم في مقالنا اليوم أهم عروض كارفور راس السنه 2022 فهذا هو ما اعتدناه من كارفور في كل المناسبات وبدايات ونهايات السنة حيث تقدم لعملائها أروع العروض والتخفيضات على منتجاتها وتعد كارفور من أكبر السلاسل التجارية والتي تنتشر فروعها في جميع أنحاء العالم ويذهب إليها جميع الأفرد من كل العالم للتمتع بعروضها والاستفادة منها وسنوضح لكم في سطور مقالنا هذا أهم عروضها المقدمة في نهاية عام 2021 لبداية عام جديد 2022.

عروض كارفور راس السنه 2022

قدمت سلسلة كارفور التجارية في المملكة العربية السعودية في كل فروعها الموجودة في المملكة عروض تخفيضية على الأجهزة الإلكترونية والمشروبات وعلى بعض الحقائب وملابس من كارفور وسنناقش كل هذا بشكل تفصيلي في السطور القادمة.

أهم عروض كارفور راس السنه على أسعار الهواتف المحمولة

قامت السلسلة بعمل عروض مميزة على حافظة هاتف وان بلس 9 برو من نوعها موريو لوران بسعر يبلغ 45 ريال سعودي.

وقدمت كوفر حماية هاتف فيفو إكس 60 برو بأشكالها باللون البني من نوع الحافظات مورو لوران بسعر 45 ريال سعودي.

وبنفس السعر بلغت الحافظة لهاتف فيفو إكس 60 برو ولكن من النوع موريو لورينت.

أبرز تخفيضات كرفور على منتجات العناية بالبشرة

بلغ سعر عطور اسنس نبمر ون روز الخاص بإيلي صعب سعر 679 ريال سعودي.

أما سعر الروج الطفي السائل من ماركة كريستال هارتس الاني سعر 81 ريال سعودي.

وبمبلغ 23 ريال سعودي بلغ سعر علبة ظلال العيون ذا روز ايديشن.

عروض وتخفيضات كارفور على الحقائب والملابس

سعر حقيبة أدوات مستحضرات تجميل لمصاحبتك في سفرك باللون الأسود نوعها رول ان جو بلغ حوالي 26 ريال سعودي.

أما سعر الحقائب التي من ماركة تراك والمكونة من أربع قطع بألوان الروز الجولد فوصل إلى 1.242 ريال سعودي.

موعد بدء وتوافر العروض والتخفيضات المقدمة من سلاسل كارفور في السعودية

أعلنت سلسلة كارفور في المملكة العربية السعودية عن موعد بدء توافر العروض والتي يجب اللحاق بها قبل نفاذ الكمية المتاحة حيث:-