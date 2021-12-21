شوف لولو ماركت عروض الإلكترونيات وخصم حتى ٧٠٪ تنزيلات الشتاء lulu hypermarket

>قامت مجموعة لولو ماركت أي بالكشف عن أحدث عروضها على الأجهزة الإلكترونية من أجهزة الجوال وشاشات التلفزيون وغيرها. فقد وصلت نسبة الخصم ضمن تنزيلات الشتاء من عروض لولو من ٢٠٪ إلى ٧٠٪ مما يجعلها فرصة هائلة لكافة المتسوقين لشراء ما يرغبون. يحتوي بروشور العروض على مئات المنتجات مثل منتجات شركة ايكون, سامسونج, هونور, أوبو وأيفون أيضاً. تسري العروض ابتداءً من يوم 19 ديسمبر وحتى 25 ديسمبر.

عروض لولو ماركت

يهتم لولو هايبر ماركت بتوفير منتجات شركة أبل في فروعه حيث يقدم عرض خاص على أيفون 13 برو ماكس سعة 128 جيجا بايت مقابل 5199 ريال، كما يوفر مساحة 256 جيجا من نفس الإصدار مقابل 5699 ريال سعودي.

احصل على هاتف هونر 50 لايت سعة 128 جيجا مقابل 999 ريال. يتميز هذا الجوال بإحتوائه على معالج snapdragon 662 ثماني النواة تكنولوجيا 11 نانو. كما يحتوي على رام سعة 8 جيجا، يحتوي الهاتف على كاميرا خلفية رباعية بمقاسات 64+8+2+2 ميجا بيكسل. بينما الكاميرا الأمامية 16 ميجا بيكسل. يعمل بنظام أندرويد 11 وقوة البطارية 4300 مللي أمبير.

جوال فيفو واي 22 سعة 128 جيجا بايت يعمل بنظام تشغيل أندرويد 11 ويدعم اللمس المتعدد في الشاشة حجم الشاشة 4.5 بوصة. يحتوي على معالج رباعي النواة 1.3 جيجاهرتز cortex-A7 يعرض مقابل 1199 ريال بدلاً من 1299 ريال بخصم قدره مائة ريال سعودي. يحتوي على كاميرا خلفية 8 ميجا بيكسل وأخرى أمامية يدعم شبكات الجيل الثالث 3 جي.

احصل على خصم بمائة ريال عند شراء هاتف فيفو في 21 سعة 128 جيجا الجيل الخامس مقابل 1599 ريال بدلاً من 1699 ريال.

هاتف شاومي ردمي 9 أي سعة 32 جيجا بايت يعمل بنظام أندرويد 10 مساحة ذاكرة الهاتف 32 جيجا بايت، 2 جيجا رام. يحتوي على كاميرا خلفية 13 ميجا بيكسل وكاميرا أمامية 5 ميجا بيكسل يعرض مقابل 379 ريال سعودي فقط بفروع هايبر لولو.

هايبر لولو

اشتري جوال سامسونج جالكسي أي 03 إس سعة 32 جيجا بسعر 475 ريال فقط.

احصل على جوال سامسونج جالكسي z flip 3 5G قابل للطي سعة 256 جيجا بايت الجيل الخامس، مقابل 3999 ريال.

سامسونج جالكسي زد فولد قابل للطي 256 جيجا الجيل الخامس بسعر 6799 ريال سعودي.

هاتف سامسونج جالكسي أي 22 سعة 64 جيجا الجيل الخامس مقابل 775 ريال.

Lulu hypermarket

شاشة تلفاز إل جي ذكية عالية الوضوح ألترا اتش دي 55 بوصة مقابل 2849 ريال بدلاً من 5299 ريال.

سوني شاشة ذكية عالية الوضوح جوجل 65 بوصة. بسعر 3999 ريال بدلاً من 7599 ريال، بخصم نقدي 3600 ريال.