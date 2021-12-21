شوف عروض جرير للجوالات والإلكترونيات بأقوى عروض مكتبة جرير jarir bookstore لفترة محدودة

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عمر شويل - جدة شراء الهواتف الذكية والإلكترونيات في عروض جرير السعودية أوفر، فأيًا كان نوع الجوال التي تريد شراؤه سواء كان ايفون، هواوي، فيفو، ستجده في عروض مكتبة جرير jarir bookstore، بالإضافة إلى الأجهزة الإلكترونية من تابلت وايباد بمختلف المواصفات والامكانيات، وأجهزة تابلت مخصصة للأطفال، وكل ذلك بالإضافة إلى عدد كبير من الهواتف الذكية والإلكترونيات في جرير.

عروض جرير للجوالات

لا تفوتكم عروض جرير للجوالات من مختلف الأنواع، فإذا كنت تبحث عن جوال ذو سعة داخلية تبدأ من 128 جيجابايت، أداء سريع للجوال ورامات عالية، فإن مكتبة جرير السعودية تقدم لكم عدد من الجوالات مثل هواوي نوفا 8i ، 9، ويتميز كلاهما بحجم البطارية الكبير وأيضًا سرعة شحن الجوال بشاحن 66 واط يأتي معه، كما تجتمع عدد من المميزات في جوال واحد وهو فيفو X70 Pro 5G، فيتميز بكاميرا فائقة الاستشعار وذات جودة عالية، 12 جيجا رام، وبطارية كبيرة وأيضًا شاحن سريع، وتقدمه لنا مكتبة جرير بأفضل سعر.

جوال هواوي نوفا 9 بسعر 1899 ريال سعودي.

هواوي نوفا 8i بسعر 1399 ريال سعودي.

جوال فيفو X70 Pro 5G بسعر 2999 ريال سعودي.

فيفو V21 5G بسعر 1699 ريال سعودي.

ايفون جرير

عروض حصرية في موقع جرير على جوالات ايفون، وأيضًا هدايا بقيمة 460 ريال يمكنكم الاستفادة منها عند شراء أحد جوالات ايفون 13 وايفون 13 ميني.

جرير ايفون 13 ذاكرة تخزين داخلية 256 جيجابايت، بسعر 4299 ريال سعودي.

عروض مكتبة جرير للإلكترونيات

إليكم تابلت هواوي 4G MatePad في جرير بأفضل سعر مع امكانية التقسيط حتى 24 شهر، وأيضًا يمكن شراء ايباد للأطفال من جرير، وهو صمم خصيصًا بألوان مبهجة وبتصميم يحمي العين، كما يمكن للوالدين التحكم به بالشكل الذي يفضلونه حتى يتناسب مع المرحلة العمرية للطفل، وإلى جانب هذه المزايا فإن يمكن تقسيط ثمنه على فترة طويلة تصل إلى 36 شهر.

هواوي MatePad شاشة حجم 10.4 بوصة، بسعر 1259 ريال سعودي.

هواوي MatePad T 10 مع قلم، إصدار مخصص للأطفال، بسعر 799 ريال سعودي.

قدمنا لكم عدد من الجوالات والإلكترونيات التي وردت في دليل التسوق الخاص بمكتبة جرير السعودية لشهر ديسمبر ويناير، بحيث تستمر هذه التخفيضات على الأسعار حتى يوم 15 يناير 2022.