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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف أقوى عروض بنده لنهاية العام داخل المملكة على كافه المنتجات الأساسية في المقال التالي
عمر شويل - جدة أقوى عروض بنده لنهاية العام داخل المملكة على كافه المنتجات الأساسية - ثقفني - عروض وتخفيضات
أقوى عروض بنده لنهاية العام، يمكنك تحقيق أقصى استفادة من عروض أسواق هايبر بنده داخل المملكة لنهاية العام، ويمكن الحصول على كل مستلزمات البيت العصري والأسرة مع عروض وتخفيضات هذا الأسبوع حتى نهاية هذا اليوم الموافق 17 جمادى الأول في معارض هايبر بنده على كافه المنتجات الأساسية والأجهزة المنزلية والأجهزة الحديثة، كما يمكنك الحصول على معجون أسنان كولجيت أوبتيك وايت بالفحم للحصول على أسنان أكثر لمعانا، واحصل أيضا على حاجات الشواء التي يوفرها لكم بنده لقضاء وقت شواء ممتع.
أقوى عروض بنده لنهاية العام:
- عصارة كليك أون 600 وات مقدمة من بنده ضمن أقوى عروض نهاية العام بسعر 99 ريال سعودي بعد تخفيضات هايبر بنده ولكن بالنسبة لسعر العصارة الأصلي قبل التخفيض هو 159 ريال سعودي.
- كما يمكنك الحصول على عصارة مولينكس بسعر 89 ريال سعودي بدلاً من سعر 119 ريال سعودي وهو سعر البيع الأساسي للعملاء قبل الخصم.
- اشتري محضرة طعام كينوود بسعر 319 ريال سعودي قبل الخصم، وأما بالنسبة لسعر المحضرة بعد الخصم هو 189 ريال سعودي، كل هذا متوفر داخل كافة معارض هايبر بنده في المملكة العربية السعودية.
- أيضا يمكن الحصول على عروض أسواق هايبر بنده لنهاية العام على الأجهزة المنزلية. وضمن قائمة عروض هذا الأسبوع على قطاعة أي تي سي بسعر 55 ريال سعودي. وهو سعر البيع للعملاء بعد الخصم بدلاً من سعر المنتج الأصلي قبل الخصم وهو 85 ريال سعودي.
- عرض على مايكروويف سعه 30 لتر رمادي اللون وايت وستنجهاوس. بسعر البيع الأساسي للعملاء بعد التخفيض وهو 439 ريال سعودي بدلاً من السعر قبل التخفيض وهو 689 ريال سعودي.
- يمكنك شراء غلاية ستانلس ستيل كينوود بسعر 229 ريال سعودي. قبل الخصومات المتوفرة من سوبر ماركت هايبر بنده، وبالنسبة للسعر بعد خصومات أسواق بنده هو 169 ريال سعودي.
- عروض على محضرة قهوة تركي كولين من سوبر ماركت هايبر بنده بسعر 129 ريال سعودي. بعد خصم هايبر بنده بدلا من سعر 175 ريال سعودي.
- استفيد من عرض بنده على خلاط يدوي براون بسعر 409 ريال سعودي. قبل الخصومات المقدمة من بنده وسعر الخلاط بعد الخصم هو 259 ريال سعودي.
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