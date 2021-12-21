شوف أقوي عروض السوبر لمدة 3 أيام من لولو ماركت وخصومات تصل إلى 50%

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تتجدد أقوي عروض السوبر من لولو ماركت ولمدة ثلاث أيام فقط التي ترضي جميع عملاها كما تحتفل على طريقتها الخاصة مع جميع عملائها بتوديع عام واستقبال عام أخر جديد بتوفير أحتيجاتهم الضرورية وبأقوى الخصومات الرائعة المتنوعة التي تصل إلى 50% على الخضروات والفواكه وخصومات تترواح بين 34% إلى 45% على المعجنات الشهية أستمتعوا بالتوفير المذهل قبل نفاذه من جميع الفروع ويبدأ العرض من يوم 20 ديسمبر إلى 22 ديسمبر وحتي نفاذ الكمية أقوي عروض السوبر لمدة 3 أيام من لولو ماركت وخصومات تصل إلى 50% طبق فراولة طازجه بيكو وزن 750 جرام بسعر 14.95 بدلاً من 30.00 واستمعت بخصم 50% عند شرائح هذا المنتج.

أستمتعوا بتناول الخضروات طازجه تأتي من المزرعة فريش للعميل مباشراً يومياً ومتوفر داخل العرض كابوتشا واحصل على خصم 50% عند شرائها بسعر 2.75 بدلاً من 5.50 .

البعض يعشق تناول الفلفل الألوان بالسلطة لاحتوائه على فوائد عديدة ولكن في الفترة الأخيرة قامت جميع المطابخ العربية بتقديمه محشي فلفل نوع من أنواع المحاشي التي أعطت طعم رائع ومميز فلفل أصفر وأحمر 1 كيلو بسعر 12.95 سعودي بدلاً من 26.00 أحصلي على خضم 50% عند الشراء.

أستمتع بتناول سمك اللوت متوفر الآن بقسم الأسماك بجميع الفروع أحصل على خصم 33% عند شراءه سعر الكيلو 49.95 بدلاً من 75.00.

متوفر عرض مميز طماطم + خيار واصنعي أشهي سلطة خضار صحية بخصم رائع 40% عند شراء 1 كيلو بسعر 8.95 بدلاً 15.00.

متوفر بالمجلة خضار مشكل 1 كيلو + 1 عبوة مشروم بخصم 42% سعر العرض ب 20 ريال سعودي بدلاً من 35.00 ريال سعودي.

سالمون هاوس شرائح سلمون مدخن وزن 320 جرام + ريف جمبري صغير وزن 400 جرام متوفر بقسم الأسماك بخصم رائع 24% بسعر 189.95 بدلاً من 250.00 .

متوفرسولي شرائح سلمون بدون جلد وزن 500/600 جرام 1+1 بسعر 295.00 بدلاً من 400.00 بخصم 26%. فرازة تقدم لكٍ أوراك دجاج طازجة 1 كيلو بسعر 29.95 بدلاً من 42.95 بخصم 30%.

متوفر شيش طاووك بخصم 25% بسعر 59.95 بدلاً من 79.95.

متوفر بط طازج وزن 1 كيلو بسعر 39.95 بدلاً من 49.95 بخصم 20%.

فلية بالبقسماط وزن 500 جرام + كفتة دجاج وزن 500 جرام بخصم 30% بسعر 69.95 بدلاً من 99.95.

سجق بقري بلدي 500 جرام + لحم مفروم 500 جرام بسعر 89.95 بدلاً من 129.95.

لحم جاموسي هندي مفروم 1 كيلو بخصم 24% بسعر 56.95 بدلاً من 74.95. الوسوم عمر شويل - جدة أقوي عروض السوبر لمدة 3 أيام من لولو ماركت وخصومات تصل إلى 50% - ثقفني error: غير مسموح بنقل المحتوي الخاص بنا لعدم التبليغ

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