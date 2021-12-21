شوف أقوى عروض اكسترا الأسبوعية وتخفيضات جبارة في نهاية العام

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عروض اكسترا الأسبوعية تقدم أقوى العروض في نهاية العام على الأجهزة الكهربائية والأدوات المنزلية المختلفة والمتنوعة بالإضافة إلى عروض الهواتف الجوالة والأثاث المنزلي والخارجي وغيرها العديد من إحتياجات ومستلزمات المنزل العصري وأجهزة المنزل الذكية، والجدير بالذكر أنه يمكنكم الإطلاع على جميع هذه العروض من خلال تصبح الموقع الرسمي الخاص بعروض شركة اكسترا السعودية للبيع بالتجزئة، كما يمكنكم الشراء أون لاين من خلال الموقع مع توفر خدمة التوصيل المجاني إلى المنازل للمبيعات التي تتخطى قيمتها 90 ريال سعودي أو يمكنكم الإستلام من خلال أحد فروع معارض اكسترا الأقرب إليكم والمنتشرة في معظم أنحاء المملكة، ومن خلال هذا المقال نستعرض لكم أفضل عروض اكسترا اليوم. عروض اكسترا الأسبوعية لأجهزة المطبخ: كلاس برو فرن كهربائي، سعة 100 لتر ستانلس ستيل متوفر بخصم 21.94% اي بسعر 569 ريال سعودي بدلاً من 729 ريال.

فرن كهربائي برو فرن كهربائي متعدد الاستخدامات، سعة 45 لتر، قوة 2000 وات متوفر باللون الأسود بسعر 299 ريال سعودي بدلاً من 449 ريال، أي بخصم قيمته 33.4%.

كلاس برو فرن كهربائي سعة 45 لتر، خامات ستانلس ستيل متوفر بخصم 25.05% اي بسعر 359 ريال سعودي بدلاً من 479 ريال. نينجا محضر طعام 3*1، قوة 1200 واط، متوفر باللون الأسود وبخصم 33.66% أي بسعر 729 ريال سعودي بدلاً من 1,099 ريال.

فيليبس محضر طعام، قوة 600 واط مزود بسرعتان ووعاء سعة 1.3 لتر متوفر باللون الأسود وبخصم 37.43% اي بسعر 249 ريال سعودي بدلاً من 398 ريال.

عروض الأكثر مبيعا مولينكس محضر طعام دبل فورس، قوة 1000 واط متوفر باللون الأسود بخصم حقيقي قيمته 21.45 %، أي بسعر 549 ريال سعودي بدلاً من 699 ريال. مولينكس فرامة، قوة 500 واط، وسعة 500 مل متوفرة باللون الأبيض بسعر 185 ريال سعودي بدلاً من 239 ريال. عروض الأجهزة الكهربائية المتنوعة: مبرد مياه فيليبس ساخن وبارد، عادي، قوة 500 واط، متوفر باللون الأبيض والأسود بخصم 5.17% بسعر 1,099 ريال سعودي بدلاً من 1,159 ريال.

فيليبس مبرد ساخن وبارد وعادي، قوة 500 واط متوفر باللون الأسود بخصم 9.09% بسعر 1,299 ريال سعودي بدلاً من 1,429 ريال. عرض على تيفال شواية كهربائية، قوة 2000 واط، متوفرة باللون المعدني وبخصم قيمته 16.72% اي بسعر 249 ريال سعودي بدلاً من 299 ريال.

نينجا فرن وقلاية هوائية، قوة 1760 واط بخصم 31.06% اي بسعر 799 ريال سعودي بدلاً من 1,159 ريال. الوسوم عمر شويل - جدة أقوى عروض اكسترا الأسبوعية وتخفيضات جبارة في نهاية العام - ثقفني error: غير مسموح بنقل المحتوي الخاص بنا لعدم التبليغ

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