شوف خصومات بنده اليومية خصومات ولا فى الخيال 40% حتى نهاية الاسبوع

خصومات بنده اليومية، هايبر بنده يكون مستمرًا في أن يقوم بتقديم العروض القوية والخصومات الرائعة جدًا والمذهلة، سواء أن تكون هذه العروض يومية أو عروض وخصومات ثانية تكون أسبوعية، حيث أنه حوالي مائة وعشرون مليون عميل في السوق كل عام، كما يتوافر أيضًا نحو أربعة مراكز تكون متخصصة في التوزيعات الرئيسية بالمملكة العربية السعودية مع تواجد أكثر من ستمائة وخمسون شاحنة وهذا من أجل توصيل سبعون ألف منتج غذائي وغير غذائي للسوق.

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خصومات بنده اليومية

شركة بنده تتضمن أكبر السلاسل التي تكون متخصصة في التجزئة داخل المملكة العربية السعودية وكذلك في جمهورية مصر العربية، كما أن الشركة تعد من إحدى الشركات الرائدة بالقطاع الخاص في البيع من خلال التجزئة في هذا المجال وذلك عام 1978، حيث أن شركة بنده يتواجد بها نحو عشرون ألف موظف وذلك حتى يقوموا بتلبية كل الإحتياجات والمتطلبات التي يريدها العملاء في السوق.

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عروض بنده اليوم إناء تجهيز القهوة من النوع لامبارت حجم 7.5 سم يكون سعرها 15 بدلًا من 25 ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة. تنزيلات بنده الأسبوعية إناء عمل القهوة من النوع لامبارت حجم 8.5 سم يكون سعرها 16 ريال سعودي بدلًا من 26 ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة. تخفيضات بنده الشهرية طقم البهارات والملح عدد اثنان قطعة من النوع باسباتشي تكون بسعر 5 بدلًا من 17 ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة. خصومات بنده اليوم عدد اثنان قطعة من أكواب الآيس كريم من النوع باسباتشي يكون سعرها 6 بدلًا من 12 ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.

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