شوف عروض العثيم الأسبوعية خصومات وتخفيضات نهاية العام تصل ل 60% تسوق الآن

هايبر العثيم يعتبر من إحدى الأسواق التي تقوم بتقديم أكبر العروض وأقوى الخصومات على الكثير من المنتجات الغذائية وكذلك المستلزمات الغير غذائية، كما يعمل السوق على تقديم هذه العروض والخصومات على الأجهزة الإلكترونية والأجهزة المنزلية والأدوات المنزلية أيضًا، وغيرها من المستحضرات التي يرغب بها ويريدها الكثير من الأفراد السعوديين كما أنهم يريدون معرفة هذه العروض والخصومات بالأسعار الخاصة بهم لكي ينالوا ما يحتاجون له.

عروض العثيم السعودية

يكون سوق العثيم من الأسواق المتواجدة في المملكة العربية السعودية، حيث أن تلك الأسواق تقوم بتقديم عروضًا كبيرة وخصومات رائعة وقوية خلال شهر ديسمبر الجاري.

كما استطاعت مجلة فوربس المتواجدة في أمريكا سنة 2016 أن تقوم بتصنيف سوق العثيم على أنه يعتبر من الشركات التي يتم تواجدها في المنزلة التي تكون برقم مائة وتسعة من ضمن أقوى وأكبر القوائم في جميع أرجاء العالم.

عروض العثيم السعودية

عروض العثيم الأسبوعية اثنان كيلو جرام من الجبن الفيتا الدنماركي تكون بسعر 22.95 ريال سعودي.

خصومات العثيم لبنة بريزيدن للكيلو جرام الواحد يكون بسعر 22.95 ريال سعودي.

تنزيلات العثيم سعر الكيلو جرام من الحلاوة مع الفستق من النوع حلواني يكون 15.50 ريال سعودي.

سعر الكيلو جرام من لحم الخروف البربري مع العظام يكون 48.95 ريال سعودي.

2 * 1.5 لتر من زيت الذرة نوعه عافية سعر الربطة تكون 37.95 بدلًا من 52.95 ريال سعودي.

يكون الكيلو جرام من الزيتون كلوسال اليوناني سعره 23.50 ريال سعودي.

عروض العثيم