شوف عروض بنده اليوم ولمدة 10 أيام خصومات نهاية العام تصل ل 65% تسوق الآن

عروض بنده السعودية، سوق بنده يقوم ببيع وتسويق كافة المنتجات الغذائية والغير غذائية في كل أنحاء المملكة العربية السعودية، حيث أن الهايبر يقوم بإعطاء المستلزمات والأصناف التي تحتوي على جودة كبيرة وعالية لكي تكون بسعر متناسب مع المواطنيين السعوديين وكذلك المتواجدين في المملكة، كما أن شركة بنده استطاعت أن تحصل على عدة جوائز خلال التاريخ الخاص بها ومن الجوائز، الجائزة السعودية التي تخص المسؤولية الاجتماعية عام 2013 وغير ذلك من الجوائز.

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خصومات بنده من الشركات التي تختص في مجال التجزئة على أن الشركة من ضمن الشركات التي تستحوذا مجموعات صافولا التي تتواجد في المملكة العربية السعودية عام 1999، كما تتضمن مجموعة صافولا حوالي 26 بالمائة التي تخص شركة المراعي، وتحتوي على نحو 70 بالمائة لدى شركة هرفي، بالإضافة إلى ذلك فإن الشركات لديها 5 بالمائة من شركة التعمير المتواجدة في الأردن، إلى أن تم وصول الإيرادات التي تخص صافولا نحو 23.8 مليار سعودي عام 2017.

كما يمكنك الحصول على كافة العروض المقدمة من بنده من خلال زيارة أقرب فرع من فروع المملكة العربية السعودية وأختيار المنتج الذي ترغب في الحصول عليه بكل سهولة واختيار أفضل العروض.

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