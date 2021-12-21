شوف عروض بنده اليوم ولمدة 10 أيام خصومات نهاية العام تصل ل 65% تسوق الآن

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عروض بنده السعودية، سوق بنده يقوم ببيع وتسويق كافة المنتجات الغذائية والغير غذائية في كل أنحاء المملكة العربية السعودية، حيث أن الهايبر يقوم بإعطاء المستلزمات والأصناف التي تحتوي على جودة كبيرة وعالية لكي تكون بسعر متناسب مع المواطنيين السعوديين وكذلك المتواجدين في المملكة، كما أن شركة بنده استطاعت أن تحصل على عدة جوائز خلال التاريخ الخاص بها ومن الجوائز، الجائزة السعودية التي تخص المسؤولية الاجتماعية عام 2013 وغير ذلك من الجوائز.
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عروض بنده السعودية
خصومات بنده من الشركات التي تختص في مجال التجزئة على أن الشركة من ضمن الشركات التي تستحوذا مجموعات صافولا التي تتواجد في المملكة العربية السعودية عام 1999، كما تتضمن مجموعة صافولا حوالي 26 بالمائة التي تخص شركة المراعي، وتحتوي على نحو 70 بالمائة لدى شركة هرفي، بالإضافة إلى ذلك فإن الشركات لديها 5 بالمائة من شركة التعمير المتواجدة في الأردن، إلى أن تم وصول الإيرادات التي تخص صافولا نحو 23.8 مليار سعودي عام 2017.
كما يمكنك الحصول على كافة العروض المقدمة من بنده من خلال زيارة أقرب فرع من فروع المملكة العربية السعودية وأختيار المنتج الذي ترغب في الحصول عليه بكل سهولة واختيار أفضل العروض.
تخفيضات بنده اليوم
- تنزيلات بنده على سعر الكيلو جرام من المكعبات البرازيلية البقرية التي تكون قليلة الشحم هي 26.95 بدلًا من 39.95 ريال سعودي.
- خصومات بنده اليوم مقدار كيلو جرام من الفخذ الأسترالي الخاص بالخروف مع العظام يكون بسعر 44.95 بدلًا من 57.95 ريال سعودي.
- تنزيلات بنده سعر الكيلو جرام من الاستروجانوف البرازيلية البقرية تكون 34.95 بدلًا من 46.95 ريال سعودي.
- عروض بنده الأسبوعية الكيس الواحد من الكستناء الصيني يكون بسعر 4.95 بدلًا من 5.95 ريال سعودي.
- المكعبات البقرية للحم التي تخص الشواء يكون سعره 46.95 بدلًا من 59.95 ريال سعودي.
- مقدار كيلو جرام من النقانق البرازيلية البقرية يكون بسعر 27.95 بدلًا من 39.95 ريال سعودي.
- مقدار كيلو جرام من المخلل المشكل نوعه حجازي يكون بسعر 19.95 بدلًا من 25.95 ريال سعودي.
- سعر الكيلو جرام من البرجر البرازيلي البقري يكون 26.95 بدلًا من 39.95 ريال سعودي.
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