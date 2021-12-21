شوف أقوى عروض الشتاء على الهواتف الذكية من لولو هايبر بخصومات مذهلة تصل حتى 70% لا تفوتها

عروض الشتاء تقدم أقوى عروضها وتخفيضاتها على الهواتف الذكية بخصومات جبارة. كما تسعي دائماً جميع متاجر وفروع لولو هايبر بتقديم أفضل وأقوى العروض الجديدة على مختلف المنتجات الهامة ومختلف أنواع الأجهزة وأحدث أجهزة التكنولوجيا العالمية. كما تتميز بمواكبتها لأفضل وأشهر الماركات العالمية في جميع أنحاء العالم وجلبها في متاجرهم، ليس هذا فقط بل يتم وضع تخفيضات عليهم كل هذا وأكثر من أجل راحة عملائهم وإسعادهم في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية.

أقوى عروض لولو هايبر على الهواتف الذكية بخصومات تصل حتي 70%

نقدم لكم بمناسبة دخول فصل الشتاء أفضل الخصومات على مختلف أنواع الهواتف الذكية بخصومات تبدأ من 25% وتصل حتى 70% من خلال متاجر لولو هايبر.

احصل على أيفون 13 برو ماكس الجديد، بذاكرة داخلية بسعة 128 جيجا بايت، فقط بسعر 5199 ريال سعودي. أما الأيفون 13 برو ماكس الجديد بذاكرة داخلية سعة 256 جيجا بايت، بسعر 5699 ريال سعودي.

خصم 100 ريال على هاتف فيفو واي 72 من الجيل الخامس، ويعمل بنظام أندرويد 11،بشاشة 6.58 بوصة. كما يحتوي على ذاكرة عشوائية بسعة 8 جيجا بايت رام، وداخلية بسعة 128 جيجا بايت. بالإضافة لثلاث كاميرات بدقة 2+8+64 ميجا بكسل، وأمامية بدقة 16ميجا بيكسل. بسعر 1199 ريال بدلاً من 1299 ريال سعودي.

احصل على هاتف أوبو رينو 6 برو، بشاشة مقاس 6.55 بوصة، من الجيل الخامس، ويدعم أندرويد 11. بالإضافة لذاكرة عشوائية سعتها 12 جيجا بايت رام كلما زادت عدد الرامات كلما زادت سرعة الجهاز سواء للألعاب بحجم كبير أو برامج معينة فيجعلها تعمل بشكل أفضل. أما مساحة الذاكرة الداخلية بسعة 256 جيجا بايت. كما يتميز بوجود أربع كاميرات خلفية لالتقاط أفضل وأروع الصور بدقة 2+2+8+64 ميجا بكسل، وكاميرا أمامية بدقة 32 ميجا بكسل. فقط بسعر 2999 ريال سعودي.

تخفيضات لولو القوية على الأجهزة الإلكترونية المختلفة