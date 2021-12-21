فوائد حرق لبان الدكر وشاهد المفاجأة عند استخدامه لن تتركيه بعد اليوم مفعوله كالسحر

حرق لبان الذكر يوميا في المنزل أمر يستحق البحث حيث أن لبان الذكر يستخدمونه منذ القدم في البخور لرائحته المميزة التي قد تشعرك بالاسترخاء والسعادة، كما أنه يتم إستخدامه في العلاج النفسي، ويعمل أيضًا على التخلص من الروائح داخل المنزل ويستخدم في تحضير بخور لبان الذكر حيث أن عطره يدوم طويلا وله قدرة على طرد الحشرات لأنهم لا يتحملون رائحته.

طريقة تحضير بخور لبان الذكر في المنزل

يمكنك إعداد بخور لبان الذكر في المنزل وذلك بجلب حبات من لبان الذكر.

نضع الحبات على النار إلى أن تحترق.

سوف يخرج منها روائح ذكية قد تدوم طويلا.

كما أنه من الممكن أن يتم إضافة روائح مثل المسك والياسمين مع لبان الذكر.

ومن ثم تتخلص من الحشرات لأن الحشرات لم تتحمل رائحتها.

فوائد بخور لبان الدكر على الصحة

لا يتوقف دور لبان الذكر على تطهير الجو وازاله الروائح الكريهه فقط بل يوجد فوائد صحية عديدة منها ما يلي:

علاج الأمراض الصدرية فقط رائحته قادرة على تخفيف السعال والزكام.

علاج أمراض الجهاز التنفسي.

يعمل على تعزيز الجهاز المناعي من خلال تحفيز كرات الدم البيضاء.

رائحته تعمل على تحسين الحالة المزاجية.

يعطي طاقة إيجابية للمرضى النفسيين.

يساعد على تقليل الأورام السرطانية من خلال الزيوت التي يحتوي عليها.

ماذا يحدث عند حرق ثلاث حبات لبان الذكر

يحافظ على الصحة العامة وخاصة نظافة تجويف الفم.

يحافظ على النسيج اللثوي من أي أثر مرضي.

يعمل على توسيع الشعب الهوائية ومجري التنفس.

يكافح تكاثر الأورام السرطانية.

أهم أضراره للسيدة الحامل حال تناوله