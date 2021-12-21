نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وصايا رسول الله في علاج الصداع علاج فعال عجزت فيه المسكنات وإحتار فيه علماء العصر في المقال التالي

عمر شويل - جدة وصايا رسول الله في علاج الصداع فهو من الأمور المزعجة التي يعاني منها كثير من الناس، بعد يوم طويل من العمل والمجهودات البدنية، وعند الشعور بالصداع يلجئ إلى المسكنات لتهدئته وعلاجه، إلا أن نبينا الكريم قد أوصانا بعدة أمور للتخلص من الصداع نهائيًا وعلاجه سريعًا دون الحاجة لتناول المسكنات.

وصايا رسول الله في علاج الصداع

ذكر في إحدى الروايات عن رسول الله وفي الطب النبوي أنه عندما كان يشعر نبينا الكريم بالصداع كان يقوم بعتصب رأسه ويربطها بقوة ويجلس في بيته لمدة يومين.

وقيل أيضًا في روايات أخرى إنه لما كان أحد يصاب بالصداع ويسأله ماذا يفعل، كان يوصيه بالحجامة، حيث أنه كان في عهد رسولنا الكريم يستخدمون الحناء في التخلص من الآلام وعلاج الصداع، فكانوا يقومون بوضع ملعقة كبيرة من الحناء ومزجها بالماء، وتسخينها على النار ثم وضعها بعد ذلك على الجبين أو على الجروح، فقد كان لا يصيب نبينا الكريم قرحة ولا شوكة إلا كان يضع عليها الحناء

ووردت روايات أخرى عن شرب النعناع الأخضر لعلاج الصداع، وتناوله طازجًا فهو يساعد في علاجه بشكل فعال وسريع، حيث يمكن وضع قطعة من الثلج على الجبين وتحريكها يمينًا ويسارًا للتخفيف من ألم الصداع.

علاج فعال للصداع

قيل أنه يمكن علاجهِ على حسب نوعهِ، فقد يختلف الصداع من شخص إلى آخر:

ونوع من يحتاج إلى النوم والسكينة.

ونوع من يحتاج إلى تناول الطعام.

ونوع يحتاج إلى الاستفراغ.

ونوع يحتاج إلى الضمادات بشكل مستمر.

ونوع يحتاج إلى الثلج والتبريد.

ونوع يحتاج إلى التسخين ووضع كمادات مياه ساخنة أو الاستحمام بماء دافئ.

ونوع يحتاج إلى الهدوء وعدم الصخب وهذا هو من أكثر الانواع المنتشرة.

إذا كنت تعاني من الصداع النصفي ، ضع كيس ثلج أو مكعب ثلج ملفوفًا في منشفة على جبهتك ، واحتفظ به لمدة 15 دقيقة ، ثم استرح لمدة 15 دقيقة. يمكن أن يساعد الاستحمام بالماء البارد أيضًا في تخفيف الألم.