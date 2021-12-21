نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض العثيم من 22 ديسمبر حتي 28 ديسمبر 2021 العروض الأسبوعية في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض العثيم اليوم والتي تسري لمدة أسبوع نوفرها لكم اليوم من خلال موقع ثقفني. حيث يهتم الكثير من الأشخاص بالاطلاع علي احدث عروض العثيم السعودية الجديدة. ونقدم لكم اليوم مجلة عروض العثيم التي تبداً من اليوم الأربعاء 22 ديسمبر 2021. وتنتهي في يوم 28 ديسمبر 2021 مما يتيح فرصة رائعة امام كافة عملاء العثيم للاستفادة من هذه الخصومات والعروض القوية.

عروض العثيم

لا تكتفي أسواق عبدالله العثيم بتوفير عروض أسبوعية ويومية فقط. بل تقدم مسابقات قوية جداً وبجوائز ضخمة تصل حتي ثلاث ملايين ريال سعودي. ويمكن للجميع الحصول علي فرصة قوية للفوز بهذه المسابقة ويمكنك معرفة كافة شروط المسابقة وخطوات التقديم بها من خلال الصورة المتواجدة بالأسفل وهذه المسابقة بمناسبة مرور 65 سنة علي تأسيس أسواق عبدالله العثيم.

عروض العثيم اليوم بها اقوي الخصومات والتخفيضات الأسبوعية حيث توفر لك حليب مجفف من شركة المراعي بنسبة خصم 34%. وتوفر لعملائها أرز أبو كاس الذي يعد من افضل أنواع الأرز بنسبة خصم 32% والكثير من المنتجات الغذائية الأساسية في كل منزل. كما انها توفر مسحوق تايد صابون مركز اصلي بنسبة خصم تزيد عن نصف السعر وهي خصومات قوية جداً من أسواق العثيم.

عروض العثيم الأربعاء 22 ديسمبر 2021

استمتع باخر عروض العثيم الجديدة التي توفر لك خلطة زبدة فيكتو اماراتي وجبن هنغاري وشبيهه جبن الزهار ملح خفيف وجبن اسكندراني اسطنبولي. ولحم تيس بلدي بالعظم ولحم عجل بلدي بالعظم ولحم تيس بلدي بالعظم ولحم رفيدي بالعظم ولحم عجل بلدي بدون عظم. والكثير من أنواع اللحوم الطازجة التي توفرها لك أسواق عبدالله العثيم اليوم ولمدة أسبوع.

توفر لك عروض العثيم اليوم تخفيضات علي الخضروات والفواكه الطازجة مثل البطاطا الحلوة والكمثري والخوخ والقرع العسلي والفراولة. والبرتقال لعمل العصير والجوافة والاناناس والكثير من أنواع الفواكه الرائعة الطازجة التي تشهد خصومات كبري من العثيم تصل حتي 50%. وبجانب ذلك فأنها توفر لكل سيدة الخضروات الطازجة لتساعدها في عمل الوصفات والطعام مثل الليمون الخس والشمندر وغيرهم من الخضروات الشائعة.

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