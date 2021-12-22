شوف عروض العثيم الأسبوعية 22 ديسمبر 2021 سجل في اكتساب واربح الآن

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عمر شويل - جدة عروض العثيم الأسبوعية 22 ديسمبر 2021 ما زالت أسواق عبد الله العثيم تحتفل بالذكرى الخامسة والستين، الكثير من عملاء اكتساب فازوا بعربات مقاضي مجانية تكفي الأسرة لمدة شهر، وما زال السحب قائماً على السبائك الذهبية، عروض العثيم لهذا الأسبوع جاءت قوية ومناسبة لاحتفالية هذا الشهر، سواء بالذكرى السنوية أو احتفالية نهاية العام 2021 وبداية عام 2022، سجل الآن في تطبيق اكتساب حتى يكون لك فرصة لربح باقي الهدايا في ذكرى تأسيس العثيم، تعرف على أحدث عروض العثيم اليوم بصفحة واحدة اختار السلع التي تهمك بين كافة المعروضات.

عروض العثيم الأسبوعية 22 ديسمبر 2021

الكثير من المقاضي التي يمكن أن تقوم بشرائها من أسواق عبد الله العثيم، حيث تتوفر مئات العروض بداخل الفروع إلى جانب عروض المجلة الأسبوعية، تجدون بعروض اليوم أنواع متنوعة من اللحوم البلدية بعظم أو بدون عظم، عروض كبيرة على أنواع الزيوت المختلفة للطعام، زيت عافية وزيت العربي وزيت شمس، يمكنك اختيار أي نوع من الزيوت للطهي أو للقلي.

تشمل عروض ساديا الكثير من المنتجات منها البطاطس الفرايز وصدور الدجاج المخلية المجمدة المتبل والغير متبلة، كذلك الدجاجة الكاملة المجمدة من ساديا وأيضاً البروستد وبرجر الدجاج والخضروات المجمدة من ساديا، إلى جانب مجموعة خضروات داري المجمدة وأجبان داري أيضاً، دجاج اليوم ومجموعة منتجات الكبير للمضروات المجمدة أو الدجاج المجمد وأمريكانا.

خصومات كبيرة على منتجات فيكتو وهالي، فيكتو باكت حليب الشيكولاتة، والحليب المكثف المحلى، والجبن المربعات، وهالي عبوة سكر كبيرة 10 كيلو جرام أو الكثير من منتجات هالي الأخرى مثل عسل النحل وبسكويت النخالة ومعمول التمر من هالي وزبدة الفول السوداني، إلى جانب علب الجبن الكريمي السائلة وحليب هالي كامل الدسم، صدور الدجاج المجمدة من ماركة لاتينا وكذلك مجموعة الخضروات المجمدة من لاتينا، رياض فود كريم كراميل وويبي ويب كريم.

أحدث عروض العثيم لهذا الأسبوع بصفحة واحدة

الصور التالية توضح لكم أحدث عروض العثيم بالتفصيل :