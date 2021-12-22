انت الان تتابع تفاصيل خبر ما الخطر الذي يواجه شجرة الأراك المنتجة للسواك في منطقة عسير جنوب غرب السعودية والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - قال المتخصص أو المهتم بزراعة شجرة الأراك المنتجة للسواك مقبول الحكمي أن شجرة الأراك في محافظة تهامة بمنطقة عسير التي تقع جنوب غرب المملكة العربية السعودية تتعرض للخطر.

وأوضح مقبول الحكمي خلال مقابلة مع قناة العربية أن شجرة الأراك التي تبلغ عمرها من 300 إلى 400 سنة، وتعد هذه الشجرة المنتجة لسواك إرث عظيم وهى تعتبر غطاء نباتي مثبت للكثبان الرملية كما أنها شجرة يخرج من جذورها السواك يتعرض الآن لمشكلة التصحر.

فما هي الأسباب المهددة لشجرة الأراك

يقول الحكمي المختص بزراعة هذا النوع من الأشجار أن هناك عوامل تواجه هذه الشجرة وهى كالتالي:

الرعي الجائر البحث عن المساويك من جذورها من أشخاص غير مختصين لا يعرفون التعامل مع الشجرة، تسببوا في قطع الجذور الرئيسية لشجرة ،وهذه أدى إلى موت الكثير من الأشجار في محافظة تهامة التابعة لمنطقة عسير. شجرة الغاف أو التي تعرف علميًا البرسوبس بدأت تستوطن من سنتين تقريبا في مناطق الأراك، وهذه الشجرة تصل جذورها إلى 50 متر تستطيع أن تأخذ كل ما تستحصل عليه شجرة الأراك من المياه أدى إلى موت الكثير من أشجار الأراك.

وأضاف الحكمي أن تلك المنطقة كانت عبارة عن غابات من أشجار الأراك والآن نجد أنها شجيرات فقط، بينما الغابات تحولت إلى شجرة البرسوبس الغير مفيدة للحيوانات أو الطيور أو الإنسان لعدم وجود أثمار بها بخلاف شجرة الأراك المعرفة باسم الكباث التي يستفيد منها الرعي مثل الإبل التي تأكل من أغصانها والطيور والإنسان التي تتغذى من ثمارها وتكسب حليب الماشية طعم ورائحة زكية محببه للنفس.

وحذر من أن شجرة البرسوبس انتشرت في هذه المنطقة على حساب شجره الأراك فإنه من الممكن تصور السنه القادمة وما بعدها أن كل المنطقة تحولت إلى غابات من أشجار البرسوبس.

ما لا تعرفه عن شجرة الأراك

هذه الشجرة لفتت أنظار المختصين الكيميائيين الذين قاموا بدراسة تحليلية في بعض الجامعات الألمانية، حيث استخلصوا منها عنصر الفلورين المستخدم في معجون الأسنان كما يكمن أهمية هذا العنصر في مقامته للبكتريا المتواجدة على الأسنان بفعل الأحماض.

وأشارت الدارسات التحليلية أن عود السواك يغني غن الفرشاه والمعجون معاً، لاحتوائية على خصائص كيميائية فعاله تقوم بنفس عمل الفرشاه والمعجون، فعلينا المحافظة على تلك الشجرة لفوائدها العظيمة بالإضافة إلى الاقتداء بالرسول الكريم في استخدمه عود السواك المستخرج من جذور شجرة الأراك.