كيفية تشغيل الإصدار الجديد لعبة Gta San Andreas وأهم مميزات التحديث الجديد

تعتبر الألعاب الإلكترونية في ذلك الوقت لا حصر لها خاصه مع إنتشار التكنولوجيا بشكل واسع المجال والإعتماد عليها في أمور الحياة حتى أن الطفل يعتاد على الألعاب الالكترونية في بداية نشأته، مما يجعل الأشخاص مهيئة لجميع الألعاب الإلكترونية عند الاستماع إليها حتى أن البعض يعاني من إدمان الألعاب الإلكترونية بسبب انتشار كبير من الألعاب القوية، ومن أهم الألعاب التي تعتبر على رأس الألعاب الالكترونية والأساس في تاريخ أو مجال الألعاب قبل الانتشار الضخم للألعاب كما هي حالياً لعبة Gta San Andreas والتي نقدم لكم اليوم خطوات تحميلها وكذلك المميزات التي تتمتع بها اللعبة من خلال هذا المقال.

أهم مميزات لعبة Gta San Andreas

مميزات لعبة GAT V:

تعتبر اللعبة ذات تراث تاريخي ومن أوائل الألعاب التي ظهرت فقد تم إصدارها وظهورها للمرة الأولى في عام 2001 والتي اقتصر وجودها في الأعوام الماضية على أجهزة الكمبيوتر فقط، حيث كانت مجرد لعبة تقليدية يلعبها كل شخص بشكل فردي ولكن قامت الشركة الخاصه بها بتطوير اللعبة وإنشاء العديد، ومن المعروف أن اللعبة وفقاً للاصدارات الجديدة مليئة بالإثارة وشعور اللاعب انه داخل أرض اللعبة بشكل فعلي حيث يشعر اللاعب بالحماس ومواصلة اللعب دون ملل أو توقف.

شروط تشغيل لعبة Gta San Andreas:

يجب أن يحمل الجهاز الخاص بك المراد تحميل اللعبة عليه مساحة داخلية تصل إلي 10 جيجا بايت، حيث تشغل مساحة لعبة جاتا سان حوالي 5 جيجا بايت. حتى يتمتع اللاعب الراغب فى تشغيل لعبة جاتا سان على هواتف الأندرويد بسهولة دون عوائق أثناء التحميل يجب أن تكون مساحة الهاتف 6 جيجا رام. لا تعتبر اللعبة مناسبة للهواتف ذات المعالج الضعيف حيث تتميز بالسرعة لذلك تحتاج إلي معالج ثماني النواة على الأقل. يعتبر الاصدار القديم ايه تناسب فقط مع اجهزه اندرويد 12 واندرويد 11 على الجولات.

مميزات إصدار جاتا سان الجديد:

تحديث المهام داخل لعبة جاتا التي كانت تعيق حركة اللاعب حيث كانت تقيد اللاعب من الالتزام بها دون الخروج ولكن حالياً أصبحت المهام عبارة عن مهمات يمكن إنجازها في ايّ وقت دون الارتباط بوقت المعين.