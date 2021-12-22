قم بوضع كوب من ماء وملح مع خل في المنزل لمدة 48 ساعة لن تتخيل ماذا سيحدث

نجد أنه يوجد في جميع منازلنا طاقة سلبية لا نعرف سبب لحدوث المشاكل والمشحنات ووجود للقلق والتوتر ونجد ان سبب جميع هذه الأشياء هو الطاقة السلبية ولحل هذه المشكلة هو كوب من الماء والملح والخل وسوف نتعرف على أهم التفاصيل من خلال هذا المقال.

كوب من الماء والخل والملح

كما نعلم أن الجان مذكور في القرآن وأنه موجود على الأرض معنا وفي المنازل وأن سبب الطاقة السلبية هو الجان فعلينا أن نتخلص من هذه الطاقة عن طريق كوب من الماء والخل والملح أو المسح باستخدام الملح والماء مما يزيل هذه الطاقة السلبية وسنوضح لكم طريقة استخدام الملح والخل والماء في إزالة هذه الطاقة من خلال النقاط التالية

نحضر كوب زجاجي شفاف.

نضع به الماء وهذه من أهم الخطوات .

والخطوة التالية نقوم بوضع الخل والملح.

نقوم بتقليبهم جيدا.

نضع الكوب في أكثر مكان تقوم بالجلوس به أنت والعائلة.

يجب أن لا يرى أحد الكوب حتى يعمل بشكل جيد في امتصاص الطاقة السلبية.

ويتم تغييره كل 48 ساعة.

طرق التخلص من الطاقة السلبية الموجودة في المنزل

هناك عدة طرق يجب أتباعها للتخلص من الطاقة السلبية الموجودة في المنزل وهذه الطرق هي