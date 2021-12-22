ضعي كرات من ورق الألمونيوم في الغسالة وانظري ماذا يحدث ستندهشي من هذه الفكرة العبقرية

ورق الألمونيوم في الغسالة، يمكن الاستفادة من ورق الألمونيوم الذي يوجد في كل منزل، فقط ضعيه مع الملابس في الغسالة وسوف تلاحظين الفرق بنفسك، فهو يعمل بشكل كبير على عدم تشابك أو التصاق الملابس مع بعضها البعض داخل الغسالة، وقد أكدت بعض الدراسات التي أجريت أن ورق الألمونيوم بإمكانه جذب الشحنات الكهربائية التي توجد داخل الغسالة، والتي تكون نتيجة لتشغيلها وخصوصاً وقت تجفيف الملابس، فيمكن تشكيل ثلاث قطع من ورق الألمونيوم على شكل كرة ووضعها في الغسالة مع الملابس.

ورق الألمونيوم

تكمن الفكرة في تحويل رقائق الألمونيوم إلى كرات متوسطة الحجم ووضعها في جهاز الغسالة، حتى لا تلتصق الملابس أثناء عملية التجفيف للحصول على نتائج جيدة، ويتم استخدام ثلاثة من كرات الألمونيوم ويمكن الاحتفاظ بها واستخدامها مرات أخرى، وتقضي كرات الألمونيوم على الشحنات الكهربائية تماماً التي تولد أثناء الغسيل والتي تسبب في التصاق الملابس.

ورق الألمونيوم في الغسالة

ويمكن الاستفادة من ورق الألمونيوم في الغسالة أثناء تنظيف الملابس، من خلال وضع ثلاث كور من لفات الألمونيوم مع الملابس حتى يستفاد منه أكبر قدر ممكن، فهي تعمل على التخلص من البقع التي توجد على الملابس، كما تعمل على التخلص نهائياً من الأتربة والأوساخ التي توجد بها، كما تعمل لفات الألمونيوم على تنظيف جهاز الغسالة نفسه من أي تراكمات بها أو صدأ قد يسبب اتساخ في الملابس.

ورق الألمونيوم لتسهيل كي الملابس

ونجد الكثير لا يعلم فائدة ورق الألمونيوم في تسهيل كي الملابس.

فقد يساعد ورق الألمونيوم في عملية كي الملابس بشكل أفضل من الطريقة العادية في الكي.

كما يجعل عملية كي الملابس أسهل مما سبق.

بينما تعمل ورقة الألمونيوم على تنظيف المكواه من الجير المتواجد عليها.

وذلك يحدث عن طريقة وضع الملح على ورق الألمونيوم، ثم تمريرها على المكواه باستمرار حتى تنظف المكواه تماماً ولا تترك أثر على نوع من الملابس أثناء كيها.

ورق الألمونيوم لتخفيف آلام المفاصل