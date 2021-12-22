نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر معلومات عن طائر السنونو المهاجر في المقال التالي

عمر شويل - جدة معلومات عن طائر السنونو المهاجر الذي يرجع انتماؤه إلى رتبة العصفوريات، وهو من الطيور المهاجرة، ويتواجد منه حوالي ٩٥ نوع تزيد أو تقل، ويتميز بأنه من أكثر الطيور حركة والأقدام الصغيرة واللون الأزرق أو الأخضر، أيضا تتميز أجنحته بأنها مدببة، كما لا يفوتنا أن نذكر أيضا أنه من الطيور التي تبقى فترة طويلة في جو السماء، وذلك لكي يتمكن من التقاط الحشرات التي هي غذاء رئيسي له، وهو يعيش في جميع الأماكن حول العالم، أي أنه يستطيع العيش في الأماكن الباردة والمناطق النائية من أطراف الكرة الأرضية عدا قارة القطب الجنوبي، ومن أكثر الدول المستقبلة لأعداد كبيرة من طائر السنونو المهاجر الولايات المتحدة الأمريكية.

معلومات عن طائر السنونو المهاجر أجمل أنواع الطيور

يتم تصنيف طائر السنونو أيضا بأنه إحدى أجمل أنواع الطيور ذات الحجم الصغير، وينتشر في الأماكن المفتوحة، حيث من الممكن أن تجده في المراعي وأماكن السافانا، والغابات المفتوحة بشكل عام، ووزنه يتراوح بين العشرة جرامات إلى 60 جراماً، وله منقار قصير الطول أيضا.

ويتراوح متوسط طول العصفورة منه من 18 إلى 20 سنتيمتراً وله ذيلاً متشعباً وأجنحة طويلة ذات ألوان مختلفة مثل الأسود، والأحمر، والأزرق أيضا، ومن جهة مكان المبيت الخاص به، فإنه يقوم ببناء عش من الطين والقش، وبعد ذلك يقوم بلصقه فوق أسطح أو أسقف المنازل أو على الحوائط المرتفعة منها.

غذاء طائر السنونو وموسم تزاوجه

الغذاء الأساسي لعصفور السنونو هو الحشرات، لكن في غالب الأمر فهو يبتعد عن أنواع محددة منها مثل النحل بسبب أنها لاذعة المذاق، كما أنه يتناول بعض النباتات والفواكه مثل باقي أنواع العصافير وبذور السنط الموجودة في الغابات المفتوحة.

وأشهر أنواع الحشرات التي يتغذى عليها النحل البري، والخنافس، والذباب، والعث، والجراد، والعناكب، والقواقع وغيرها من الحشرات.

أما في موسم التزاوج فإن أنثى طائر السنونو المهاجر تضع 4 أو 5 بيضات في العش، ثم بعد ذلك يتم احتضان البيض من الأبوين والاعتناء به لمدة 17 يوم، ثم يبدأ بعدها الصغار في مغادرة العش.

وفي الختام نرجو نحن أسرة ثقفني أن نكون قد قدمنا بعضا من المعلومات القيمة عن طائر السنونو المهاجر لك عزيزي القارئ.