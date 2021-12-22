- 1/2
- 2/2
نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض هايبر بنده لنهاية العام مازالت مستمرة تسوقوا الآن بخصومات تصل إلى 50% في المقال التالي
عروض هايبر بنده لنهاية العام مازالت مستمرة تسوقوا الآن لكافة احتياجاتكم المنزلية بخصومات وتخفيضات تصل إلى 50% مع أقوى عروض نهاية العام في بنده لا تفوتوها، كما أن إليك الاختيار الأمثل للعناية بطفلك الآن مع عروض أسواق بنده على جميع منتجات نونو، أيضا يمكنك التسوق حاليا لجميع احتياجات منزلك من سوبر ماركت هايبر بنده بتخفيضات حتى 50% مع عروض نهاية العام في بنده، احصلي على أقوى عروض الشتاء في هايبر بنده على الدفايات الكهربائية في عدد من المدن المحددة، استفيدي من كافه احتياجات المطبخ الآن بتوفير يصل حتى 50% ضمن عروض نهاية العام، يسري هذا العرض من الأربعاء 22 ديسمبر إلى الثلاثاء 28 ديسمبر 2021 أو حتى نفاد الكمية.
عروض هايبر بنده لنهاية العام:
- عرض بنده لنهاية العام على كافه المنتجات الغذائية ومستلزمات المنزل والأجهزة الكهربائية وتخفيضات تصل إلى 50%. وعرض على مياه نستله (40 * 330 مل) الكرتون بسعر 13.95 ريال سعودي بدلا من سعر 21.95 ريال سعودي.
- احصل على شراب شعير موسي (6 × 250 مل) بسعر 21 ريال سعودي للحبة قبل الخصم وسعر الحبة بعد الخصم من سوبر ماركت هايبر بنده هو 15.95 ريال سعودي.
- قهوة كلاسيك من هايبر بنده 3 في 1 على كافيه وزن 20 جرام ( 30 + 10 أظرف )، الحبة بسعر 19.95 ريال سعودي بدلاً من سعر المنتج الأصلي قبل الخصم وهو 40.25 ريال سعودي.
- عرض على جبنة موزاريلا مبشورة برايد (1 كيلو) سعر الكيس 37.50 ريال سعودي. قبل تطبيق التخفيضات المقدمة من هايبر بنده لكافة عملائه الكرام وسعر الكيس بعد التخفيض هو 21.95 ريال سعودي.
- اشتري أكياس شاي من أسواق بنده الربيع المذاق الأصلي عدد 30 كيس الحبة بسعر 25.95 ريال سعودي. بدلا من سعر الحبة الأساسي وهو 48.25 ريال سعودي.
- يمكنك تحقيق أكبر استفادة من سوبر ماركت هايبر بنده عند الشراء والحصول على تخفيضات نهاية هذا العام. والتي تستمر خلال هذا الأسبوع أيضاً وخصومات حتى 50% كل هذه المفاجئات داخل كافة فروع هايبر بنده داخل المملكة. كما يمكنك الحصول على مسحوق غسيل تايد مركز (4.5 / 5 كيلو). سعر الكيس الواحد قبل الخصم هو 72.95 ريال سعودي. وأما بالنسبة لسعر الكيس بعد خصومات سوبر ماركت بنده هو 34.95 ريال سعودي.
- عروض على حفائض للأطفال بيبي جوي صندوق جامبو عدد 2 حبة بسعر 149.95 ريال سعودي. بدلاً من سعر 219.90 ريال سعودي.
الوسوم
error: غير مسموح بنقل المحتوي الخاص بنا لعدم التبليغ