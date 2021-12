نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف تحطيمات أسعار وأحدث عروض مكتبات جرير بمناسبة نهاية العام Garir بجميع الفروع على أحدث الإصدارات بأقل الأسعار في المقال التالي

عمر شويل - جدة تتوفر بكافة فروع مكتبات جرير ومن خلال جرير أونلاين كثير من الخصومات Garir offers Ksa على كافة أنواع الأجهزة والأدوات الإلكترونية الحديثة بأنواعها، ومنها: خصومات أخرى منهم على أسعار العديد من اللابتوبات الحديثة، كما يوجد لديهم خصومات أخرى عديدة على أسعار الجوالات الحديثة بأنواعها من أهم الماركات العالمية، كما تجدون هناك كافة أنواع الشاشات الذكية الحديثة، وخصومات أخرى منهم على أسعار شاشات العرض بأنواعها، وغيرهم الكثير من التنزيلات المميزة الأخرى، تستمتعون بهذه العروض المتوفرة فقط من خلال موقعنا وموقع مكتبات جرير، وإليكم التفاصيل:

تتوفر بمكتبات جرير Garir store العديد من التخفيضات الحصرية على أسعار كافة السلع الإلكترونية الحديثة، ومنها: خصم مميز على سعر لابتوب Huawei matebook 14S بمميزات عديدة 2.5 Huawei fullview dispaly، 90 HZ high refresh rate، وبها خاصية intel core 11 90w Huawei superchange،و باصوات متميزة.

تخفيضات أخرى من مكتبات جرير اليوم على أسعار العديد من اللابتوبات الأخرى، ومنها: خصم مميز على أسعار لابتوبات هواوي المتميزة الأخرى 14.6 بوصة، و16 بوصة، والتي تتميز بQuad audio system firing on all four speakers، و Smart brightness feature، مع TUV rheinland flicker free certification، وWI FI 6، وFace unlock، و Finger bright unlock.

تنزيلات حصرية أخرى من مكتبات جرير Garir big offers لنهاية عام 2021، ومن بينهم: خصم خاص على سعر هواتف iPHONE 11 64GB، 128GB من أبل apple بالعديد من الإمكانيات المتطورة، والتي تتناسب مع عام 2022 لجميع الأعمار بأفضل سعر وأعلى جودة، والعديد من التنزيلات على أسعار الهواتف الذكية الأخرى.

من داخل مكتبات جرير بالمملكة العربية السعودية Garir big offers تتوفر خصومات خاصة على أسعار الجوالات الحديثة، وخاصة من ماركة Apple العالمية، ومنها: خصم على سعر هاتف Iphone 13 pro بالعديد من الذاكرات المختلفة.